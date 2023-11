Sean Strickland, campeón del peso medio de la UFC, valora muy positivamente el golpeo de Sadibou Sy, quién estará disputando el título de peso wélter de la PFL en las finales del torneo el viernes

Uno de los principales compañeros de entrenamiento de Strickland en Xtreme Couture, Sy (de 16-6-2 en MMA y 10-4-2 en PFL) tendrá una revancha Magomed Magomedkerimov en su peso welter final el viernes en el 2023 Campeonato de la PFL evento.

Mientras Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) se prepara para su propio combate por el título contra Dricus Du Plessis en la pelea estelar del UFC 297 el 20 de enero, elogió el golpeo de Sy y las dificultades que le plantea en el sparring.

«Él (Sy) sería el campeón del peso welter (en la UFC)», dijo Strickland en su canal de YouTube. «Entonces probablemente tendría que pelear con él por el cinturón del peso medio. Sadi es el mejor golpeador con el que he peleado. La prueba está en el pudín, tío. Todos hemos visto sus mejores momentos. Por lo general, cuando me enfrento a Sadi, estoy como, que c*rajo, esto es una m*erda. ¡¿Por qué no puedo golpearte, Sadi?! Esto es una m*erda.

«Te diré lo que hace a Sadi tan bueno: El m*ldito hombre piensa, amigo. Cuando está peleando, es como… es calculador, entiende, ¿sabes? Para ser un gran artista del standup, mucho viene de la mente. Si alguien te hace un test de inteligencia, ¿qué es lo que evalúan? Te prueban en patrones de lectura, previsibilidad. Cuando haces sparring, todo lo que haces es leer patrones y descubrir previsibilidades. El striking de alto nivel es un gran test de inteligencia».

El evento del Campeonato 2023 de la PFL tendrá lugar el viernes en el Anthem de Washington, D.C. La pelea estelar se emitirá en pago por evento (ESPN+) tras los preliminares en ESPN+.