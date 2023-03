Marcelo Golm analiza a su rival de Bellator 293

De cara a Bellator 293 el viernes 31 de marzo, el peso pesado Marcelo Golm ha acumulado una impresionante racha desde que salió de UFC.

Después de terminar su carrera en la UFC con un trío de derrotas, Golm ha ganado sus últimos cuatro combates, dos de ellos bajo la bandera de las MMA. En ese periodo, ha logrado un 100% de victorias por sumisión, dos de ellas por nocaut técnico.

“Durante toda mi carrera he intentado terminar mis combates. Es mi estilo“, dijo Golm (10-3) a Cageside Press en una entrevista exclusiva el miércoles, preguntado por su reciente éxito. “Agresivo”.

Se puede esperar más de esa agresividad de cara a la primera pelea estelar de Golm, que le emparejará con el estadounidense Daniel James. El brasileño explicó que está “siempre listo para pelear a cinco asaltos”, y “preparado al 1000% para ser la pelea estelar. Lo estoy deseando”.

A pesar de estar siempre listo para 25 minutos completos, sin embargo, Golm dice que llega a Bellator 293 “con mucha más intensidad”, añadiendo que está “definitivamente bien preparado, y tomándose un poco más de tiempo para trabajar el cardio en esta pelea.”

Su rival, James, ha dado bastantes tumbos a lo largo de su carrera en las MMA, y sólo ha disputado dos combates en Bellator, con ocho años de diferencia. Pero para Golm, conseguir a James a continuación no fue necesariamente una sorpresa.

“Acabó con un rival de primera fila, y fue por nocaut“, señaló Golm. “Daniel James ha dado muchas vueltas, es un oponente muy respetado”. Añadiendo que James es “un tipo muy duro” con “manos pesadas“, Golm no espera sorpresas. “No me va a sorprender con nada, no me va a mostrar nada que no haya visto antes”.

Últimamente se ha hablado de la posibilidad de que finalmente se celebre un evento de Bellator en Brasil, ya que la promoción aparece ahora en Combate en el país sudamericano.

“Me encantaría luchar en mi tierra“, dijo Golm al respecto. “Siempre soy el malo cuando peleo en EE.UU. Es bueno ser el bueno de vez en cuando”. Bueno o malo, sin embargo, “me encanta esa presión, tanto si me abuchean como si me vitorean, me encanta“, añadió Golm. “Es un elemento totalmente diferente cuando tienes fans”.

En cuanto a dónde quiere estar Golm a finales de año, es sencillo: ostentando el oro.

“Quiero ser campeón. A finales de año, a finales de este año”, nos dijo. “Y lo seré”. Preguntado por lo lejos que cree que está de esa oportunidad por el título, “dos peleas“, respondió Marcelo Golm. “En marzo, y no sé, en julio. Y luego la próxima por el cinturón”.