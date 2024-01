Mansoor se ofrece a TNA: «Un buen lugar para mí»

«Si tengo éxito, tengo éxito por mí. Estoy tan contento con eso. Estoy tan feliz y emocionado de poder salir allí y decir, ‘Escucha, pase lo que pase en la WWE, lo que estás a punto de ver es quién soy realmente, y vas a obtener el indicador más serio y real de mi talento, y si va genial, fenomenal. Si no, me desvaneceré en el atardecer, pero al menos sé que fue por mi propio talento‘. Eso es lo que quiero enfatizar. Es basado en mí. Como sea que vaya, estoy feliz de haber hecho lo mejor que pude». Mansoor pronunciaba estas palabras hace unas semanas.

Una vez que terminó la cláusula de no competencia de 90 días que tenía con WWE después de que lo despidieran en septiembre de 2023, ha estado trabajando como independiente, de momento, dispuntando dos combates, uno en Hoodslam y otro en DEADLOCK. Pero no solo quiere trabajar en promociones menores sino también hacerlo en otras empresas de renombre, como TNA. De hecho, en su reciente entrevista en In The Weeds, el luchador de 28 años de Arabia Saudí dice que es un buen lugar en el que le gustaría estar.

«Sí, estábamos (él y Mace) detrás del escenario en TNA. Fue increíble. Todos allí son súper geniales. Scott D’Amore es asombroso, nos contó algunas historias realmente divertidas, nos dedicó mucho de su tiempo, lo cual fue muy amable de su parte. Pude ver a algunos viejos amigos, conocer a gente nueva y genial. Nunca había conocido a Rich Swann. Es el tipo más divertido del mundo y un imitador increíble. El tipo tiene una asombrosa imitación de Bret Hart y una asombrosa de Vince. Como alguien conocido por su imitación de Vince McMahon, diría que Rich Swann es mucho mejor que yo. Fue genial. Conocimos a Alex Zayne allí. Lo había conocido en el PC [WWE Performance Center] mucho tiempo atrás, pero ponerme al día con él fue súper genial. TNA, qué gran equipo y qué gran roster. Veremos qué depara el futuro, pero sin duda sería un entorno en el que me encantaría estar».

No better place to make our tag team debut than where this entire post-WWE journey began. The best tag team division in the world just got better. @deadlockpro // MxM vs Miracle Generation pic.twitter.com/bzCnh2amSI

