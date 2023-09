Manel Kape todavía quiere pelea con Kai Kara-France

Manel Kape dice que necesita resolver sus diferencias con Kai Kara-France. Kape (19-6 MMA, 4-2 UFC) fue reservado para enfrentar a Kara-France a principios de este mes en UFC 293 en Sydney, pero Kara-France se vio obligado a retirarse debido a síntomas de conmoción cerebral. Kape se enfrentó al recién llegado Felipe Dos Santos, ganando la pelea por decisión unánime .

Kape insinuó que se está trabajando en una nueva reserva entre él y Kara-France (24-11 MMA, 7-4 UFC), pero afirma que el ex retador al título interino no firmará el contrato.

“Toda esta charla no es en vano. Tenemos que luchar. Sé que no quiere pelear porque todavía estoy esperando dos semanas para que firme el contrato, pero aún así no hay respuesta. Va a ser una buena pelea. Mirando el panorama más amplio, es una pelea que la gente ahora quiere ver.

“Con toda esta charla quieren ver un gran PPV y creo que será un buen negocio. Tiene que pelear, pero si se niega, tenemos a Brandon Moreno. No sé si está programado con alguien más, pero tenemos a Brandon Moreno ahí afuera”.

Después de vencer a Dos Santos, Kape usó su tiempo de micrófono para criticar a Kara-France, acusándolo de esquivarlo. Kara-France, que estaba presente, se puso de pie y respondió con su característico movimiento de lengua. Pero Kape percibió miedo en su reacción.

«Veo su lenguaje corporal después de mi entrevista posterior a la pelea. Veo su lenguaje corporal y no era lo mismo. Simplemente mostró su fea lengua, para mostrar algo falso que hace todo el tiempo. Pero después de que mostró la lengua, se podía ver su lenguaje corporal.

“Si realmente quisiera pelear, habría entrado en la jaula. … Si fuera yo y alguien se me acercara así, no sé qué va a pasar. Entraré en la jaula y asesinaré a este tipo que está allí. Vamos a pelear esa misma noche. Entonces demostró que realmente no quiere pelear”.