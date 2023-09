Dana White: «Derrota de Ferguson ante Pimblett sería una señal de retiro»

El director ejecutivo de UFC, Dana White, considera que Tony Ferguson vs. Paddy Pimblett es un emparejamiento parejo, pero sabe que un lado tiene mucho más en juego.

La reacción polarizadora a la reserva de peso ligero entre Ferguson (25-9 MMA, 15-7 UFC) y Pimblett (20-3 MMA, 4-0 UFC) en UFC 296 , que se llevará a cabo el 16 de diciembre en T-Mobile Arena en Los Ángeles. Vegas y se transmite por PPV luego de las preliminares en ESPN y ESPN+, no ha pasado desapercibido para White.

El enfrentamiento enfrenta al ex campeón interino de UFC Ferguson, quien lleva una racha de seis derrotas, contra el muy publicitado Scouser en Pimblett, quien según los críticos no tiene las habilidades para igualar su material promocional. Esa historia exacta es la razón por la que White estaba de acuerdo en hacer la pelea.

«Creo que mucha gente piensa que Paddy no está probado, y creo que mucha gente siente que Tony no está en aguas profundas como lo ha estado en sus últimas peleas. Creo que el emparejamiento y el momento de esta pelea son excelentes y no podrían ser más perfectos.

“Si miras las últimas peleas que Tony ha peleado, se veía muy bien antes de que (Michael) Chandler terminara, y cada pelea que peleó en las últimas dos, tres peleas. Se vio muy bien hasta el final. Entonces, es una pelea divertida e interesante con dos personajes divertidos e interesantes”.

Parte de la intriga de White gira en gran medida en torno a Ferguson y cómo se desempeñará el jugador de 39 años en este tipo de situación. La racha perdedora de Ferguson se produjo contra Bobby Green, Nate Diaz, Chandler, Beneil Dariush, Charles Oliveira y Justin Gaethje, quienes han logrado significativamente más que Pimblett en el deporte.

Otra derrota para Ferguson sería un golpe perjudicial para sus perspectivas futuras, y White dijo que si las cosas no salen como quiere, se pondría del lado de «El Cucuy» retirándose de la competencia de MMA.

«Dejaría que Tony tomara esa decisión, pero estoy seguro de que si pierde contra Paddy probablemente consideraría cancelarlo. Ha tenido una gran carrera. Hice muchas cosas, tuve muchas peleas importantes. Probablemente eso sería un punto final para él. Con un poco de suerte.»