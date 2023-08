Anna Jay es toda una promesa de AEW pero todavía tiene mucho que mejorar para estar a la altura de las mejores All Elite y para ello cuenta con Dean Malenko. No de manera exclusiva pero el gran ex luchador le está brindando su mano en su evolución a la joven guerrera, como ella cuenta a Busted Open Radio, hablando también de sus objetivos a futuro.

► El presente y futuro de Anna Jay

«El [Campeonato Mundial Femenil AEW] es definitivamente mi meta. Creo que es una meta que todos tienen en la lucha libre, poder algún día sostener un campeonato, ya que es un símbolo de todo el esfuerzo dedicado. Pero en mi caso, en este momento, sobre todo con mi nivel de experiencia y siendo relativamente nueva en esto —aunque ya no tan nueva—, especialmente en términos de cantidad de combates. No he tenido tantas luchas como muchas de las chicas. Pero por ahora, realmente quiero seguir mejorando, seguir haciendo lo que hago, acumulando experiencia y recibir consejos de todas las personas que tenemos detrás del escenario, y continuar por este camino. Siento que me estoy volviendo más cómoda, y también me noto probando cosas nuevas aquí y allá. Creo que, como mencioné, si sigo en esta línea, mejoraré y lograré mi objetivo de ser una gran luchadora y alcanzar el título. Pero en mi caso, creo que es un proceso que se vive día a día, y estoy contenta con eso. Me siento cómoda tomando un día a la vez, y está bien para mí concentrarme en mejorar y que ese sea mi objetivo por ahora».

«Recientemente, Dean Malenko ha estado brindándome ayuda, y es simplemente increíble. Además, es una persona muy amable y generosa, por lo que es genial aprender de él. Obviamente, es increíblemente talentoso y posee un conocimiento excepcional. Por supuesto, Jericho también. Estar con él ha sido realmente útil, y creo que me ha ayudado mucho más en términos de hablar que en la lucha en sí. Así que es genial contar con diferentes personas para diferentes aspectos del negocio. Hasta ahora, siento que estos dos han sido de gran ayuda. Pero hay muchos más. Jerry Lynn también ha sido de ayuda. Y diría que Madison Rayne es muy útil y siempre está ayudando a las mujeres semana tras semana. Pero hay muchas personas detrás del escenario que siempre están brindando su apoyo».