Makhachev pretende callar a todo el mundo acabando con Tsarukyan

Tal como lo hizo con Alexander Volkanovski, Islam Makhachev quiere no dejar ninguna duda de quién es el mejor peleador cuando se enfrente a Arman Tsarukyan .

El campeón de peso ligero de UFC intentará defender su cinturón por cuarta vez el 18 de enero en el evento principal de UFC 311 en Inglewood, California. Esta pelea entre Makhachev (26-1 MMA, 15-1 UFC) y Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) es una revancha que se gestó durante cinco años, ya que los dos pelearon en abril de 2019. La pelea ganó el premio a la Pelea de la Noche.

Ahora que está luchando por el título, Makhachev no sólo quiere defender su cinturón, sino que también quiere detener a Tsarukyan y no llegar a la decisión, para poder acallar a todos los escépticos.

“Quizás lo subestimé porque fue con poca antelación y nadie lo conoce, y no tiene nombre. Nunca vi sus peleas. Le fue bien en esa pelea, pero me gustaría terminar con todas las preguntas, ¿sabes?”

“Con Volkanovski (la revancha) les dije a todos que tenía que cerrar y terminar las preguntas y lograr el final. Por eso, en la segunda pelea, buscaré el final y hacer que todos se callen”.

A Makhachev no le gustan las revanchas. Sin embargo, sus detractores dicen que Tsarukyan podría haber vencido a Makhachev en 2019 si hubiera tenido un campamento completo y esperan que destrone al campeón en el primer PPV de UFC de 2025. Es por eso que a Makhachev le gusta este enfrentamiento.

“Sinceramente, me gusta pelear una segunda vez. No me gusta la revancha, pero cuando peleo por segunda vez, sé todo lo que mi oponente puede hacer y no será una sorpresa para mí. A veces, cuando alguien como Dustin defiende la lucha libre y también defiende mis habilidades de sumisión, me sorprende un poco. Pero cuando sé lo que mi oponente va a hacer, tengo más opciones”.

Tsarukyan se ganó su oportunidad por el título cuando derrotó al ex campeón Charles Oliveira en una pelea eliminatoria por el título en UFC 300 en abril. Fue una pelea reñida que terminó en una decisión dividida y en la que Tsarukyan estuvo a punto de caer al suelo. Esto le da a Makhachev la confianza de que puede someter a Tsarukyan.

“En cada round Charles casi lo liquida. Hago guillotinas, hago triángulos. Todo muy reñido. Creo que tengo más posibilidades”.