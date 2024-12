Dariush: «Pelea contra Moicano podría decidir mi retiro»

Beneil Dariush cree que el resultado de su pelea de UFC 311 contra Renato Moicano tendrá una gran influencia en su futuro en las artes marciales mixtas.

Dariush (22-6-1 MMA, 16-6-1 UFC), que lleva sin ganar desde octubre de 2022 y lleva una racha de dos derrotas consecutivas, regresa a la competencia en una pelea de peso ligero contra Moicano (20-5-1 MMA, 12-5 UFC) el 18 de enero en el Intuit Dome en Inglewood, California. ( ESPN+ pay-per-view, ESPNews, ESPN+)

El peleador de 35 años ha sido parte de la plantilla de la UFC durante casi 11 años. Ha sido noqueado en la primer round de peleas consecutivas contra Arman Tsarukyan y Charles Oliveira, y ahora Dariush ha llegado a lo que él considera un enfrentamiento decisivo con Moicano.

“No sé exactamente cuándo me voy a retirar. Es una de esas cosas que voy a poder señalar con precisión: ‘Oye, tengo 36 años. Ya terminé. Tengo 37 años. Ya terminé’”. En realidad son dos cosas: ¿Tengo el deseo? Y luego la segunda parte, que es igual de importante: ¿Tengo la capacidad? Actualmente siento que tengo el deseo y todavía siento que tengo la capacidad. No siento que me falte algo y creo que he mejorado mucho a lo largo del año. Ha sido un año realmente bueno para mejorar y crecer.

“Lo único que me queda es poder demostrarlo. Subir al octágono y demostrar lo que he podido hacer. Si puedo hacerlo, seguiré peleando. Si no puedo hacerlo, obviamente falta algo y solo tienes un número limitado de oportunidades para solucionarlo. Tal vez sea el momento de considerar dejar esto. No tengo nada en contra de los muchachos que pelean durante mucho tiempo, tengo mucho respeto por ellos, pero mi deseo siempre fue ser campeón. Si no tengo la capacidad de ser campeón, lo más probable es que abandone el deporte”.

Cuando Dariush llegue al octágono en UFC 311, habrá estado fuera de combate durante más de 13 meses. Describió su condición física como «la mejor de su carrera» y está ansioso por volver a la normalidad.

A Dariush no le molesta el hecho de que no sea el favorito en las apuestas contra Moicano. De hecho, está de acuerdo en que está justificado. Sin embargo, dijo que es solo un incentivo para salir y recordar por qué ha sido un peso ligero clasificado durante la mayor parte de una década.

«Estoy muy entusiasmado por conseguir un nombre como Moicano, ha estado en una racha. No sabía a quién iba a enfrentar. Llamé para conseguir una pelea y mi objetivo siempre ha sido pelear con los mejores del mundo, tratar de convertirme en campeón mundial y eso es todo.

“En cuanto a quién es el favorito y quién no, creo que tiene mucho sentido que yo sea el perdedor, porque yo estoy en una pendiente descendente en este momento y él está en una pendiente ascendente. Tiene todo el sentido. La pregunta es, ¿qué versión de Dariush vas a conseguir? Esa es realmente la pregunta que la gente se está haciendo”.