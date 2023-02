Makhachev frustrado por falta de promoción UFC 284

El campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev, cree que no hay suficiente entusiasmo en torno a su primera defensa del título.

Makhachev (23-1 MMA, 12-1 UFC) pone su título en juego contra el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski (25-1 MMA, 12-0 UFC) en el evento principal de UFC 284 el 11 de febrero en RAC Arena en Perth, Australia.

No solo es una súper pelea, sino que es un enfrentamiento entre los peleadores libra por libra No. 1 y No. 2 de UFC. Pero Makhachev no siente la exageración.

“Veo que no es una promoción tan grande. El mismo Dana White tiene algunos problemas. No le presta mucha atención a esta pelea. Aquí en Perth, todos conocen la pelea y la esperan con ansias. Y en términos de pay-per-view, sí, se podría haber hecho más. Solo vi a Volkanovski una vez, en Sydney. Se podría organizar una gira alrededor del mundo. Se podría realizar una conferencia (de noticias) en Estados Unidos”.

Makhachev no tendrá a su mentor, Khabib Nurmagomedov, de su lado para la próxima pelea. Si bien no será la primera vez que “El Águila” estará ausente, Makhachev admite que extrañará su presencia.

“Cuando está en la esquina, es mucho mejor. Lo vimos en Abu Dabi. Alguna bagatela, o pierdes el control. Él te dirá: ‘Reduce la velocidad aquí. Añade más presión aquí. Cuando tienes a una persona tan experimentada de tu lado, es innegable que tienes ventaja”.