Jon Moxley: “A mí me gusta apuñalar a la gente”

Jon Moxley ama la lucha libre profesional, como demuestra cada vez que entra a un cuadrilátero, o todas las veces que lo hace o donde lo hace, pues no para quieto, si no es en All Elite Wrestling es en otras compañías como Game Changer Wrestling. Y recientemente, en The Justin Kinner Show, le preguntaron qué le gusta de los encordados y por qué no se toma un tiempo de descanso. Esto mientras está rivalizando con otro ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW como Adam Page.

Ohio's own @JonMoxley is victorious tonight in Dayton!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS right now! pic.twitter.com/qYf4slInDw — All Elite Wrestling (@AEW) February 2, 2023

► Jon Moxley prefiere apuñalar que el golf

“Si fuera inteligente, trataría de obtener la mayor cantidad de dinero por la menor cantidad de trabajo posible, pero créanlo o no, en la lucha libre profesional, solía hacerlo a propósito y de forma gratuita, y todavía lo hago porque lo disfruto. Es una recreación para mí tanto como cualquier otra cosa. ¿Qué más vas a hacer con tu tiempo? Es el mejor trabajo del mundo. A algunas personas les gusta jugar al golf, a mí me gusta entrar en una jaula y atacar a la gente con armas y apuñalar a la gente con cosas afiladas. Realmente no hay otro nivel de adrenalina que puedas alcanzar en un punto determinado cuando has estado haciendo esto tanto tiempo como yo. Lo necesito para que mi alma salga y se suelte y ponerme a sudar bien. Saca un poco de sangre de mi ceja, es relajante para mí. Disfruto de la lucha libre profesional“.

