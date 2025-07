Makhachev aclara especulaciones sobre retiro: «Apenas estamos empezando»

La gente cercana a Islam Makhachev puede tener ciertas ideas sobre el cronograma para su retiro de MMA, pero él será quien tome la decisión final.

Uno de sus entrenadores de mucho tiempo, Javier Méndez de la American Kickboxing Academy, declaró el mes pasado que cree que a Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) solo le quedan tres peleas en su carrera, incluida su próxima pelea esperada contra el campeón de peso welter de UFC, Jack Della Maddalena.

Poco después, uno de los representantes de Makhachev, Ali Abdelaziz de Dominance MMA, dijo que eso era incorrecto y que, en cambio, creía que al ex campeón de peso ligero de la UFC todavía le quedan al menos tres buenos años de competencia.

Makhachev dijo que todos pueden compartir sus opiniones, pero que ahora mismo el retiro no podría estar más lejos de su mente. Está concentrado en conquistar un nuevo reto en las 170 libras y en lograr su «sueño» de un segundo cinturón en una segunda categoría de la UFC tras dejar vacante el oro en peso ligero.

Tras unas duras reducciones hasta las 155 libras, Makhachev encontrará alivio físico compitiendo en peso wélter y podría sumar más peleas a su carrera. Todo depende también de la frecuencia con la que pueda competir.

Makhachev inicialmente había esperado tres peleas en 2025. Dado el cambio en la categoría de peso, serán dos, y preferiría UFC 321 en Abu Dhabi el 25 de octubre, o idealmente el evento UFC 322 de noviembre en la ciudad de Nueva York.

«Ya veremos cuándo voy a pelear. En el Madison Square Garden, en Las Vegas o en Abu Dabi, porque aún no tenemos el día. Si no es en el Madison Square Garden, quiero pelear en Abu Dabi. No quiero esperar».