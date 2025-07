Paddy Pimblett relata el origen de la rivalidad con Ilia Topuria

Una de las rivalidades más grandes y más acaloradas en las MMA actuales surgió de un simple malentendido; al menos, así lo ve la mitad de la disputa.

Paddy Pimblett lleva varios años peleándose con el actual campeón de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria. Todo surgió a raíz de un tuit en el que se afirmaba que Pimblett no tenía mala intención, más allá de una simple charla basura con un luchador georgiano, Guram Kutateladze, amigo y compatriota de Topuria.

« El otro combatiente georgiano, Guram, me tuiteó algo, y yo le respondí algo como: ‘Oh, cállate, falso ruso. Todos se ofendieron, y yo estaba allí sentado, pensando: ‘¿Por qué se ofendieron?’. Obviamente, cuando dices algo y ofendes a alguien, vas a decir algo similar. Empezaron a tuitearme, así que dije algo como: ‘Con razón los rusos te aterrorizaron’. Luego me fui a la cama y me desperté a la mañana siguiente con una cantidad descomunal de mensajes de odio».

En 2021, Pimblett le escribió a Kutateladze en un tuit donde se etiquetó a Topuria:

« Muchacho, qué estúpidos son estos georgianos, hombre (emojis de risa), no me extraña que los rusos aterroricen sus vidas (emojis de risa)».

Pimblett asegura que sus comentarios no tenían ninguna connotación política. Sin embargo, muchos combatientes georgianos, incluido Topuria, se sintieron ofendidos por la historia de la guerra ruso-georgiana de 2008.

«Todos decían que hablaba de la guerra, y yo pensaba: ‘¿Qué guerra?’. Al día siguiente me enteré de que Rusia había estado en guerra con Georgia. En ese momento no lo sabía. Mi Twitter explotó: ‘¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?’. La gente dice que hablo de guerra. No tenía nada que ver con la guerra. Solo dije una palabra. En Liverpool, si dices algo como ‘aterrorizar’ es como si te estuvieran intimidando. Es algo que decimos. Él lo sigue diciendo hoy, y lo dijo en el podcast de Joe Rogan, que me alegraba de que Rusia bombardeara a niños georgianos. Nunca dije eso. No sé cómo se le ocurrió, pero eso es lo que dice.»