Magomed Ankalaev buscará aumentar su presencia en los medios en busca de otra oportunidad por el título de UFC. Ankalaev (18-1-1 MMA, 9-1-1 UFC) no logró capturar el título vacante de peso semicompleto cuando peleó contra Jan Blachowicz en un empate dividido en el evento principal de UFC 282, una pelea que pensó que los jueces le robaron.

En lugar de recuperar las cosas con Blachowicz, ambos hombres fueron eliminados de la imagen del título cuando la promotora optó por reservar a Glover Teixeira y Jamahal Hill para el cinturón vacante en el cartel principal de UFC 283 el 21 de enero. Según Ankalaev , el UFC le ha pedido que se promueva mejor y eso es lo que planea hacer.

Hi everyone, this is my American account. To be a great fighter is not enough to get my title, I have to become a media active too. @UFC is asking for it, and I will do it. pic.twitter.com/AgWdflC4HI

