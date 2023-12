Horas atrás publicamos un listado de los participantes de las últimas pruebas de la WWE en el Performance Center. No de atletas universitarios, como los que forman parte del programa NIL (Next In Line) sino de personas de todo tipo de ámbitos que recibieron la oportunidad de probarse como posibles futuras Superestrellas. Entre ellas se encontraba Lily Fit, influencer de fitness y cosplayer.

► Lyla Fit en recientes pruebas de WWE

Todavía no se sabe si ella será una de las que entre a formar parte de la nueva clase del Centro de Rendimiento como luchadora en desarrollo de NXT pero la conocemos un poco más a través de una reciente publicación que hizo en redes sociales hablando de su experiencia en el tryout.

«WWE Tryouts. WOW. Ni siquiera tengo palabras para describir este pasado fin de semana. Cuando recibí la invitación, realmente no podía creerlo. De hecho, pensé que era falsa por un segundo porque pensé ‘¿QUÉ?!?! ¿LA WWE?!?! No puede ser’. Todavía estoy en shock y no puedo creer que haya tenido una oportunidad tan increíble. Esto tiene que haber sido una de las experiencias más memorables de mi vida. Estoy tan agradecida.

«Esta experiencia me sacó completamente de mi zona de confort tanto física como mentalmente. También tuve la oportunidad de estar junto a algunas de las personas más increíbles, solidarias y talentosas que he conocido. Tengo mucho amor y respeto por cada uno de ellos. Todos se esforzaron al máximo, aguantaron incluso cuando les dolía mucho y dieron el 120% de su esfuerzo. No importa lo mal que nos sintiéramos, siempre lo hicimos todo con una sonrisa y nos aseguramos de animar y apoyar a todos nuestros otros amigos.

«Un recuerdo que durará toda la vida. Gracias a cada uno de ustedes que me apoyan, al equipo y entrenadores de la WWE, y a los atletas más talentosos y solidarios que conocí durante este viaje. LOS AMO».