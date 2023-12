WWE está buscando continuamente nuevo talento, en especial atletas universitarios que tengan las capacidades de convertirse con sus enseñanzas en Superestrellas. Ya no están tan interesados en luchadores independientes o de otras empresas, a no ser que sean grandes estrellas. Como informamos una vez en SÚPER LUCHAS, de esa manera pueden preparar a un exjugador de football desde cero sin tener que eliminarles sus hábidos indies. Recientemente, anunciaron la firma de 14 participantes del programa NIL.

► Último tryouts en el WWE PC

Dicho esto, la empresa número uno de la lucha libre profesional también busca nuevos luchadores y luchadoras en otros muchos ámbitos, como el fitness, la halterofilia o el golf. En realidad, no se acercan a estos deportes o disciplinas directamente a investigar sino que anuncian pruebas, un gran número de deportistas se presentan, y triunfan quienes lo hacen. Y precisamente ahora vamos con los últimos que han participado en pruebas en el WWE Performance Center:

Lily Riggs : Instructora de fitness.

: Instructora de fitness. Lyla Fit : Influencer de fitness y cosplayer.

: Influencer de fitness y cosplayer. Elaina Gu : Exnadadora de la División I y entrenadora de fitness.

: Exnadadora de la División I y entrenadora de fitness. Nyousha Nakhjiri : Boxeadora, aspirante a los Juegos Olímpicos de 2024.

: Boxeadora, aspirante a los Juegos Olímpicos de 2024. Leigh Laurel : Levantadora de pesas y cosplayer.

: Levantadora de pesas y cosplayer. Penina Tuilaepa : Jugadora de rugby.

: Jugadora de rugby. Ven Yovenkpo : Levantador de pesas.

: Levantador de pesas. Jonathan Hess : Jugador de fútbol americano.

: Jugador de fútbol americano. Lake-Korte Moore : Jugador de fútbol americano.

: Jugador de fútbol americano. Justus Tavai : Exjugador de la NFL.

: Exjugador de la NFL. Teton Saltes : Exjugador de la NFL y la XFL.

: Exjugador de la NFL y la XFL. Evan Thompson : Golfista.

: Golfista. Husam Ateyia : Levantador de pesas.

: Levantador de pesas. Logan Tago: Jugador de rugby.

Al parecer, Lily Riggs lo hizo «increíble». Además, se señala (vía WrestlingNews.co) que ella no asistió a su graduación en la Universidad de Central Florida para estar en el Centro de Rendimiento.

Continuramos informando sobre ellos próximamente cuando tengamos novedades. Mientras, echemos un vistazo a estas imágenes:

𝗡𝗫𝗧 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗿𝘆𝗼𝘂𝘁: last WWE tryout of the year – a thread pic.twitter.com/d8FHpO26i5 — Alex (@lexveraux) December 17, 2023

1. 𝗟𝗜𝗟𝗬 𝗥𝗜𝗚𝗚𝗦

• Fitness Instructor pic.twitter.com/N1PANWvlX7 — Alex (@lexveraux) December 17, 2023

2. 𝗟𝗬𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗧

• fitness influencer and cosplayer

• large following on Instagram pic.twitter.com/P4Uz2SgTTi — Alex (@lexveraux) December 17, 2023

3. 𝗘𝗟𝗔𝗜𝗡𝗔 𝗚𝗨

• former D1 Swimmer.

• Maryland native who graduated from Princeton University with a major in Ecology and Evolutionary Biology and a certificate in Global Health and Health Policy.

• Fitness Trainer pic.twitter.com/5xEsVX6CZc — Alex (@lexveraux) December 17, 2023

𝗝𝗨𝗦𝗧𝗨𝗦 𝗧𝗔𝗩𝗔𝗜

• Football Player, he played for the Patriots

• Californian but of Samon descent, 25 yo pic.twitter.com/lgzQSIOnbb — Alex (@lexveraux) December 17, 2023

𝗘𝗩𝗔𝗡 𝗧𝗛𝗢𝗠𝗣𝗦𝗢𝗡

• professional golfer

• first golfer to tryout for WWE

• all-american linebacker pic.twitter.com/SsKl35pjIJ — Alex (@lexveraux) December 17, 2023