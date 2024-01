The Steiner Brothers fueron uno de los equipos más grandes de todos los tiempos en la lucha libre profesional. Pero, como todos, un día les llegó el momento de separarse. En el caso de Scott y Rick fue allá por 1998, época en que el «Genetic Freak» se unió a la nWo.

Ambas situaciones se dieron al mismo tiempo, cuando atacó a su hermano durante su defensa del Campeonato Mundial de Parejas WCW en SuperBrawl VIII para la noche siguiente en Nitro presentarse con un nuevo look e integrante oficial de la facción.

On this day in 1998, Scott Steiner did the unthinkable and turned on his brother to join the #nWo at #WCW Superbrawl. 2/22/98https://t.co/7nUlzWe82c — TrillerTV powered by FITE (@FiteTV) February 23, 2022

► El heel turn de Scott Steiner en WCW

Todo ello, y el talento claro de Scott Steiner, le vieron tomar camino hacia el plano estelar, ganando ese mismo año el Campeonato Mundial Televisivo, en 1999 el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo y en el 2000 el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Nos acordamos de aquellos tiempos para hacernos eco de las recientes declaraciones del mismo Steiner en Two Man Power Trip recordándolos:

«Ya habíamos luchado contra todos y éramos populares, sabía que tenía que hacer un cambio drástico de lo que era. El cabello negro y la melena, de lo contrario la gente me vería igual, así que fue cuando traicioné a mi hermano… Me presenté [en el vestuario] y cuando lo hice, créelo o no, muchas personas no me reconocieron, muchos de los comentaristas tampoco me reconocieron porque realmente no le dije a nadie que lo iba a hacer. La única persona que lo sabía era Eric Bischoff.

«Podía hacer el Frankensteiner, simplemente no quería hacerlo porque no quería que la gente me vitoreara, ya que era un movimiento bastante popular, así que básicamente cambié mi estilo a un enfoque más agresivo. Me pagaban para ser un villano.»