Scott Steiner: «Bron Breakker repetía mis promos»

Recientemente, Scott Steiner miraba al futuro de Bron Breakker señalando que WWE espera el momento adecuado para llevarlo al elenco principal. En una nueva entrevista, en esta ocasión en Two Man Power Trip, el hermano de Rick Steiner y tío del luchador de NXT mira al pasado para revelar que cuando era pequeño lo veía en WCW Nitro y después usaba sus promos contra él.

► Scott Steiner habla de Bron Breakker

«Ha aprendido más rápido de lo que pensaba. Hay tantos detalles intrincados a los que debes prestar atención. Siempre fue un fan. Me veía en Nitro y luego montaba su bicicleta para luego recitar el mismo discurso que me dirigía, pero esta vez, hacia mí. [Risas]. ‘Inventa tus propias cosas’. Creo que eso probablemente le sirva bien en las entrevistas hoy en día, lo ha estado haciendo durante mucho tiempo. Luego, copia todas mis cosas, así que eso ayuda [risas]. Es muy atlético. Estuvo en el campo de entrenamiento de los Baltimore Ravens en el año del COVID, que fue difícil porque tenían que aprender a través de videos y no en el campo. Llegó hasta el penúltimo corte. Lo hizo bien. Luego lo llamaron un año después de que empezara a luchar, pero ya estaba progresando bien en la lucha libre, así que se quedó en el Performance Center«.

Cuando le preguntaron si cree que su sobrino debería ser ascendido, Steiner respondió: «¿Creo que está listo? Sí, pero no tiene sentido subir allá si no hay planes porque ahora hay tantas personas allá con el regreso de CM Punk, Cody Rhodes, The Rock que acaba de regresar para ese Raw y parece que podrían hacer WrestleMania con The Rock y Roman Reigns. Hay tantos talentos de primer nivel que es difícil encontrar un lugar para todos. Es mejor quedarse abajo (en NXT) en lugar de subir allá (al elenco principal) y perderse en la multitud. Es mejor subir cuando tengan planes concretos para ti».