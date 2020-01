¿Qué está pasando con Mustafa Ali? Esa es una buena pregunta, aunque sin respuesta, pero con interesantes datos nada positivos para él. No trabaja en televisión desde mediados de diciembre. Los seis combates que han disputado desde entonces han sido fuera de la pantalla, tres durante SmackDown y tres en house shows. Esto no habla nada bien de lo que le espera en este 2020. Es pronto, obviamente, apenas comienza el año, pero esto es todo lo que ha estado haciendo en más de un mes. Y mejor no echamos la vista más atrás.

Todavía no ha sido anunciado para el Royal Rumble, aunque creemos que sí formará parte. Veremos qué pasa este viernes, o en los próximos días, pues no necesariamente tendría que anunciarse en televisión. Mientras esperamos a conocer el próximo paso de este luchador, descubrimos que tiene miedo, o tendría miedo, de que sus hijos sigan sus pasos en esta industria.

Honestly, I’d be scared. I know all about the good and bad that comes with performing in this industry. But at the end of the day, a parent isn’t one to stop a dream. A parent pushes kids towards their dreams. https://t.co/pKeQdrnIp0

— Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) January 20, 2020