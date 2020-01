Durante el último Monday Night Raw, tuvimos un muy buen encuentro de escaleras entre Andrade y Rey Mysterio por el campeonato de los Estados Unidos. El Idolo retuvo gracias a la ayuda de Zelina Vega, pero no contento con ello, buscaba castigar a su compatriota contra el concreto expuesto, de la misma manera que lo hizo con Humberto Carrillo.

Precisamente, antes de lograr semejante acto, un enmascarado aparece en el ring, y es nada más y nada menos que Humberto Carrillo, quien retornó luego de haber sido puesto fuera de circulación por parte de Andrade hace varias semanas. Evidentmente, se dio la riña entre ambos, hasta que finalmente Carrillo fue a ver el estado de Rey Mysterio, mientras el Campeón de los Estados Unidos escapaba por la rampa de ingreso.

A juzgar por la forma en que Humberto Carillo regresó y rescató a Mysterio, este parecía decidido a vengarse del ataque anterior de Andrade; por ello, no está contento con ya haberlo derrotado en dos ocasiones, sino que ahora quiere quitarle su título. Precisamente, en una entrevista exclusiva, criticó el ataque a Rey Mysterio y retó a Andrade para una lucha por el Campeonato de los Estados Unidos para este domingo en Royal Rumble.

After coming to the aid of @reymysterio on #RAW, @humberto_wwe has challenged @AndradeCienWWE to a #USTitle Match this Sunday at #RoyalRumble. pic.twitter.com/lnyiZnqGkm

