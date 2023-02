López aclara comentario de Gane sobre ser vago

Ciryl Gane levantó las cejas cuando admitió la semana pasada que le da pereza entrenar, pero su entrenador, Fernand Lopez, dice que ese ya no es el caso.

Antes de su pelea vacante por el título de peso completo contra Jon Jones el 4 de marzo en UFC 285, Gane (10-1 MMA, 7-1 UFC) dijo que es culpable de entrenar solo una vez que se programó una pelea y apenas ha entrenado desde que noqueó a Tai Tuivasa la última vez en septiembre.

“Desafortunadamente, soy perezoso. Esa es la verdad.”

Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) respondió diciendo que probablemente sean juegos mentales: “Huelo una trampa”, tuiteó, pero López confirmó que su alumno estrella está diciendo la verdad. Sin embargo, López dijo que su mentalidad cambió después de sufrir el primer revés de su carrera ante Francis Ngannou en enero de 2022.

“Eso es cierto. Así era Ciryl. Antes, Ciryl era el tipo de persona que entrenará solo si tiene la pelea anunciada, y desde la derrota que tuvo, eso fue algo muy bueno que sucedió, es que Ciryl simplemente cambió su mentalidad, y Ciryl comenzó a entrenar. incluso cuando no tenemos una cita“.

“Ciryl ahora sabe que la evolución viene cuando no tienes una fecha, para que puedas mejorar, para que puedas aprender, para que puedas agregar algunas herramientas. Pero cada vez que tienes una cita, ya no puedes pensar en la evolución. Estás pensando en la pelea, en cómo vencer a este tipo frente a ti. Entonces, cuando te dan el nombre de Jon Jones, todo cae en el desarrollo. Ahora enfócate en cómo vencer al peleador”

Con Ngannou sorpresivamente separándose de UFC , López dijo que Gane no tuvo el tiempo habitual para prepararse para una pelea cuando le ofrecieron a Jones. Sin embargo, López insiste en que no es una excusa incorporada, ya que Jones acababa de pasar años preparándose para Ngannou, no para Gane, lo que pone a ambos peleadores en desventaja.

“Así que antes, ese era Ciryl. Pero ahora no me quejo con eso. Y la gente, no sé por qué la gente se sorprende cuando Ciryl dice eso. No tuvo suficiente tiempo. Él no está tratando de tener ninguna excusa. No está diciendo ninguna excusa. Está siendo sincero al decir eso. Un campamento, generalmente un campamento cuando hacemos un campamento es como tres meses, ¿verdad? Pero no teníamos tres meses, porque cuando anunciaron la pelea teníamos menos de dos meses. Eso es lo que está diciendo.

“Esta vez tuvimos que hacerlo diferente, trabajar para mantener la resistencia, para mantener la fuerza que tuvo durante el tiempo que no tuvimos una pelea. Incluso cuando estaba lesionado, siguió entrenando fuerza y ​​acondicionamiento. Entonces, no estoy preocupado por eso. Lo que está diciendo no es ninguna excusa, trata de preparar una excusa como si perdiera, en caso de que perdiera porque no entrenó. Eso es una mierda”.