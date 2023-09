El 5 de agosto, Jake Paul y Nate Díaz disputaron un combate de boxeo que The Problem Child ganó por decisión unánime. Poco antes nos enteramos de que The Stockton Slugger podría haberse visto las caras con Logan Paul. Él mismo lo revelaba: «WWE llegó e intentó tomar el control total de las negociaciones. Y yo pensé, ‘Acabo de salir de UFC, ¿por qué firmaría con WWE?’ Yo peleo de verdad, no voy a hacer una pelea real en un evento de WWE o tener una lucha de comedia o algo así».

Embed from Getty Images

► WWE quiso Logan Paul vs. Nate Díaz

Díaz no quiso tomar ese camino debido a que era la WWE la que lo proponía, a lo cual Logan le contestó entonces así: «Aún puedes ser un peleador real con la organización de deporte espectáculo más grande del mundo promocionando tu pelea. Me parece un poco aburrido y estoy seguro de que yo puedo vender más boletos que Nate. Entiendo lo que está haciendo y por qué no quiso pelear contra mí y sí con mi hermano. Soy la pelea más difícil que él podría tener. Soy el hermano mayor, el más fuerte, el más rápido».

Más recientemente, la Superestrella WWE ha vuelto a tocar el tema en The MMA Hour:

«Exacto, lo estaban intentando. ¿Sabes por qué pienso que no se llevó a cabo? No lo sé. Creo que Nate quería pelear contra Jake. No hay duda de que cualquier evento que haga con la WWE sería gigantesco. Son una de las organizaciones deportivas más grandes del planeta. ¿Dónde está la vacilación? No lo comprendo. Estoy seguro de que él tiene sus razones», dijo Paul.

A día de hoy, no está claro qué sigue para Nate Díaz, en el boxeo o en las MMA. Mientras, Logan Paul entrena para pelear con Dillon Danis en octubre.