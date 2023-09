Eric Bischoff aborda el pensamiento de que el único camino para ser una estrella de la lucha libre ganar un campeonato mundial en un episodio nuevo de 83 Weeks, poniendo a Dolph Ziggler como ejemplo. The Show-Off fue una vez Campeón Mundial de Peso Completo pero no tuvo un gran reinado y supo brillar sin necesidad de títulos, aunque ganó muchos de ellos, incluyendo el Campeonato Intercontinental, el Campeonato de Estados Unidos o el Campeonato NXT.

► ¿Se puede ser estrella sin un título?

«Estoy dividido porque entiendo la motivación detrás de esto. Si no tienes la motivación para ser el mejor en lo que haces, tal vez no estás en la posición correcta, y eso se aplica a cualquier profesión, ¿verdad? Hay muchas personas realmente exitosas que tuvieron una experiencia increíble en el negocio de la lucha libre profesional durante décadas o más y nunca fueron Campeones Mundiales. Así que no es como si tu carrera careciera de significado si nunca llegas a ser Campeón Mundial, porque estás contribuyendo mucho. En muchos casos, tu contribución es increíblemente valiosa.

«No lo sé. Tengo una opinión diferente al respecto. Creo que una perspectiva saludable sería: ‘Quiero hacer todo lo posible para llegar a ser Campeón Mundial. Quiero mejorar mi juego. Quiero trabajar en mis debilidades, ya sea en mis habilidades de entrevista, mi físico, mi trabajo en el ring o incluso en mi comportamiento fuera del escenario. Quiero marcar todas las casillas que pueda para tener esa oportunidad, pero no me permitiré sentirme decepcionado con mi elección de carrera si eso nunca sucede‘.

«No creo que Dolph Ziggler esté en este momento sentado en casa lamentando el hecho de que no sea Campeón Mundial, ¿verdad? Probablemente tenga millones y millones de razones en una cuenta bancaria que sugieren lo contrario. Tengo la impresión de que realmente disfruta lo que hace. No hablo con él, pero esa es la impresión que tengo. Así que lo entiendo, puedo relacionarme con ello hasta cierto punto, pero sería cuidadoso al aconsejar a las personas, ‘Mira, si no puedes ser Campeón Mundial de Peso Completo, o si no tienes ese deseo, quizás no deberías estar en este negocio’. No estoy necesariamente de acuerdo con eso, pero lo entiendo«.