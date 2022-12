Paddy Pimblett, estrella emergente del peso ligero de la UFC, ha nombrado lo que desearía haber sabido cuando empezó en el deporte de las artes marciales mixtas.

Durante un reciente episodio de su podcast, Chattin Pony, un fan preguntó a Pimblett qué desearía haber sabido cuando se unió al gimnasio Next Generation MMA y comenzó a perseguir una carrera en las artes marciales mixtas.

«Es una respuesta fácil para mí. Siempre lo digo: escuchar a la gente«, dijo Pimblett. «Antes no escuchaba a nadie. Es la respuesta más fácil. Escucha a tus entrenadores. No solía escuchar a nadie, me limitaba a… lo que decía iba, ¿me entiendes? Si alguien me decía algo, yo decía: «No, yo lo hago mejor». Así que, eso es. Escucha a tus entrenadores y a la gente que de verdad se preocupa por ti y quiere que lo hagas mejor. Hazles caso«.

Después de presenciar el choque entre Diego Sánchez y Clay Guida en The Ultimate Fighter: United Kingdom vs. United States Finale en 2009, Pimblett se animó a apuntarse a un gimnasio, y desde entonces no ha mirado atrás.

Su próximo paso hacia la grandeza deseada llegará el sábado que viene, cuando realice su cuarta salida promocional. En el escenario de pago por evento del UFC 282, «The Baddy» se enfrentará a Jared Gordon en el T-Mobile Arena de Las Vegas, buscando cerrar un año perfecto de 3-0 dentro del octágono.