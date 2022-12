Liz Carmouche preferiría pelear contra un nuevo oponente por su primera defensa del título de Bellator, pero está lista para rechazar a Juliana Velasquez por segunda vez.

En el evento coestelar de Bellator 289 , Carmouche (17-7 MMA, 4-0 BMMA) pondrá su título de peso mosca en juego por primera vez contra la ex campeona Velásquez (12-1 MMA, 7-1 BMMA) en una revancha inmediata. El evento se lleva a cabo en Mohegan Sun Arena y se transmite por Showtime después de las preliminares.

En Bellator 278, Carmouche encerró a Velásquez en una posición de crucifijo y comenzó a lloverle codazos . Inmediatamente después de que el árbitro Mike Beltrán detuviera la pelea, Velásquez comenzó a protestar por la detención, a pesar de no poder mejorar su posición. Para algunos, el resultado fue controvertido. Otros, como Carmouche y su equipo, pensaron que era el próximo oponente para su primera defensa del título.

«Revisé la cinta, mis entrenadores volvieron a ver la cinta, todos pasaron por todo y no hubo dudas en ninguna de nuestras mentes. Entonces pensé, está bien, genial, no habrá una revancha. Hay mujeres que ya están programadas y, en mi opinión, tienes que ganar para poder pelear y poder ser una contendiente por el cinturón”.

“Simplemente con un resultado diferente, como si hubiera sido que le arranqué un ojo y ella fuera elegible para una revancha, sí, eso tiene absolutamente sentido en mi mente”, dijo Carmouche. “(Si) la pateé en la ingle, fue una revancha; esas son circunstancias en las que entiendo, como sí, eso lo justifica. Pero no cuando no te mueves por el suelo y te doy 12 codazos sin respuesta. Realmente no tiene sentido en mi mente.

“Entonces, pensé que iba a ser una mujer diferente, y en mi mente, eso es mucho más emocionante para mí, es una nueva oponente. Alguien que sea fresco, algunas cosas diferentes, un estilo diferente, para que yo también pueda crecer más. Cuando luchas contra el mismo oponente, en realidad no hay mucho crecimiento. Es un poco limitado a lo que hacen, lo que no hacen. Cuando se trata de un oponente diferente y un estilo diferente, simplemente me emociona más, porque puedo mostrar una parte diferente de mi juego.