Liv Morgan: «El momento favorito en WWE es…»

A primeros de mes, asentada como Campeona Mundial de WWE, Liv Morgan, hablaba de 2024 como el año favorito de su carrera:

«Oh, estoy en niveles, y niveles, y niveles, y niveles, y niveles por encima de donde estaba. Cuando vencí a Ronda Rousey por el Campeonato Femenil de SmackDown, estaba en las nubes. No podía creerlo. Cuando gané este Campeonato Mundial Femenil esta vez, lo sabía, lo sentía. Fue exactamente lo que debía ser, el ‘Tour de Venganza de Liv Morgan’. Lo hice exactamente. ¿Entiendes cómo se siente decir algo y que nadie crea que vas a hacer lo que dices? Ni siquiera Rhea creía que lo iba a lograr. Le dije en su cara: ‘Voy a quitarte todo lo que amas’. Y aún así, no me creyó. Ahora mira. Tengo mi campeonato, tengo a mi novio, Daddy Dom, y tengo a mi familia, The Judgement Day».

Embed from Getty Images

► El momento favorito de Liv Morgan

Por ello sería de suponer que en 2024 se encontrara su momento favorito, y así es, como expone la luchadora en The Schmo:

«Creo que mi momento favorito hasta ahora es haber completado la gira de venganza contra Liv Morgan. Ya sabes, Rhea Ripley me desgarró el hombro, el labrum, el bíceps, el manguito rotador. Tuve que operarme para repararlo. Seis meses de mi carrera perdidos. Así que vencerla en SummerSlam y hacer que el hombre que amaba, Daddy Dom, me eligiera a mí justo frente a ella fue un momento realmente gratificante para mí.»

Embed from Getty Images

¿Qué grandes momentos ha vivido Liv Morgan en WWE?

Debut en el elenco principal : Liv debutó en SmackDown en 2017 como parte del grupo The Riott Squad junto a Ruby Riott y Sarah Logan, marcando el inicio de su carrera en los grandes escenarios de WWE.

: Liv debutó en SmackDown en 2017 como parte del grupo The Riott Squad junto a Ruby Riott y Sarah Logan, marcando el inicio de su carrera en los grandes escenarios de WWE. Victoria en Money in the Bank 2022 : Morgan ganó el maletín de Money in the Bank en 2022.

: Morgan ganó el maletín de Money in the Bank en 2022. Campeona SmackDown : Inmediatamente después, lo canjeó esa misma noche contra Ronda Rousey, ganando así el primer título individual de su carrera.

: Inmediatamente después, lo canjeó esa misma noche contra Ronda Rousey, ganando así el primer título individual de su carrera. Rivalidad con la «Rowdy» : Después de ganar el campeonato, ambas luchadoras tuvieron una historia que elevó a Liv más que nunca.

: Después de ganar el campeonato, ambas luchadoras tuvieron una historia que elevó a Liv más que nunca. Campeona en Parejas : Reinó dos veces en la división de equipos con Raquel Rodríguez en 2023.

: Reinó dos veces en la división de equipos con Raquel Rodríguez en 2023. Campeona Mundial : Ganó el título máximo destronando a Becky Lynch en King and Queen of the Ring.

: Ganó el título máximo destronando a Becky Lynch en King and Queen of the Ring. Gira de venganza: Cuando Rhea Ripley regresó de una lesión, Liv le quitó todo.

Embed from Getty Images