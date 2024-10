Liv Morgan es la actual Campeona Mundial WWE. Y por eso, le tocó contestar recientemente una dura pregunta, en donde le preguntaron acerca de si ya había visto el documental Mr. McMahon, de Netflix, en donde no solo se narra la vida y obra de este genio y suertudo multimillonario como lo es Vince McMahon, sino que, además, se toca por encima una de sus dos recientes polémicas, la demanda contra él, John Laurinaitis y WWE por presunto abuso y trata de personas.

En una reciente entrevista con The Schmo, le preguntaron a Morgan si ya había visto el documental y qué opinaba de su antiguo jefe, y así fue como sorteó la dura pregunta. Estas fueron sus palabras:

► Liv Morgan explica por qué no ha visto el documental de Vince McMahon

«Sabes, he estado tan ocupada con mis propias cosas. Quiero decir, soy la Campeona Mundial. Estoy a cargo de Raw. Así que no he tenido tiempo. He estado realmente ocupada con todo lo que tengo entre manos, ¿sabes? Con Daddy Dom y yo, tenemos las manos llenas».