El recordado del ring, gran figura en WCW y WWE, Lex Luger, quien quiere ser inducido al Salón de la FAma WWE en el año 2025, recientemente habló acerca de uno de sus buenos amigos. El también gran luchador Sting, quien se retiró de forma definitiva de la lucha libre profesional en marzo pasado, en el PPV AEW Revolution 2024 de AEW.

Luger ha clarificado su opinión acerca de Sting y lo que podría hacer en el futuro. Hace unos meses, dijo que podía ver a Sting saliendo del retiro. Sin embargo, en lam ás reciente edición de su video podcast Lex Expressed, Luger aseguró que Sting, de 65 años de edad, ya no volverá a luchar en un combate oficial.

► Lex Luger habla de Sting y quiere seguir viéndolo activo en la lucha libre profesional

Lo sabe porque habló antes del programa con Sting, con quien hacía ya algún tiempo no tenía comunicación, pero se reconectaron como los buenos amigos que son. Luger aclaró que ahora sabe que Sting está realmente retirado, pero dijo que le expresó que quería verlo en AEW haciendo cosas similares a lo que The Undertaker hizo en WrestleMania 40. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Mi amigo de toda la vida y ex compañero de equipo… Creo que seguiría fuera de la vista del público por un tiempo, pero aún así podría aportar mucho a AEW como no luchador, si él quisiera.



«Creo que definitivamente va a tomar un pequeño respiro ahora mismo. ¡De hecho, estuve hablando con él por teléfono hace unos minutos! Él está tomando un pequeño respiro. Pero… me encantaría que siguiera involucrado hasta cierto punto… Participar en cinco décadas en la lucha libre, definitivamente podría ver algo así sucediendo. Sé que yo disfrutaría eso.

«Creo que tienes razón, su carrera dentro del ring, de campana a campana, ha terminado. Puedo verlo de vez en cuando subiéndose al ring y haciendo un movimiento o algo así, como lo hizo The Undertaker en WrestleMania, en un evento grande similar a eso…

«Pero definitivamente pienso… desde mi punto de vista, que no va a hacer más luchas de campana a campana. Esa fue definitivamente una lucha de retiro legítima. Pero sí, creo que puede ser utilizado, si tiene interés. Definitivamente, puede ser utilizado de manera importante en la televisión todavía. No hay duda al respecto».