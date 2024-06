Ivar agradece a Kofi Kingston: «No eres egoísta»

La Superestrella WWE, Ivar, está fuera de acción. Él mismo ya reconoció que tiene una complicada lesión en el cuello que ha puesto no solo en pausa su carrera, sino que la ha puesto en el limbo. Inicialmente, se reportó que el luchador iba a someterse a una cirugía de fusión de cuello, pero luego, Ivar aclaró que no había tomado la decisión.

Y hasta el momento, tampoco ha tomado la decisión, más allá de que está claro que es la principal opción sobre la mesa. Así lo reconoció en una interesante entrevista con Chris Van Vliet, para su canal de YouTube

► Ivar reconoce y agradece el apoyo de Kofi Kingston

En donde, además, Ivar reconoció que cuando Erik se rompió el cuello y tuvo que ser sometido a una cirugía de fusión de cuello, en agosto del año pasado, su transición de ser un luchador por equipos a una Superestrella a nivel individual en WWE, fue muchísimo más fácil y todo gracias a un hombre ne específico: el veterano del ring y ex Campeón WWE, Kofi Kingston. Estas fueron las interesantes declaraciones de Ivar:

«Tengo que elogiar a Kofi Kingston por ser altruista y amable conmigo cuando no estaba seguro de mi futuro hace algunos meses. Kofi simplemente siendo desinteresado y siendo la gran persona que es y simplemente… acaba de ganar un campeonato mundial, no tiene que hacer cosas buenas por mí y lo hace, lo hace por todos. Ese es Kofi.

«The Viking Raiders y The New Day estaban programados para tener una lucha al mejor de tres caídas, pero debido a la lesión de Erik, la lucha fue reemplazada por Ivar vs. Kofi en el mismo tiempo asignado, lo que marcó el comienzo de la carrera individual de Ivar. Aunque algunos luchadores de parejas han tenido éxito como estrellas individuales, siempre está la pregunta de si cada miembro prosperará o no como estrella individual. Y no estaba seguro de mi futuro.

«Yo estaba como, ‘Esta probablemente sea mi última lucha’, porque históricamente cuando uno de los chicos de la pareja sale, ambos chicos de la pareja tienen que salir. Así que le dije a Kofi, ‘Esta probablemente sea mi última lucha, estaré fuera con Ray [Erik] mientras lo arreglan’. Él dijo, ‘¡De acuerdo, simplemente hagámoslo! Simplemente hagamos la lucha, ¡rompámosla en ese ring!’

«Y eso hicimos, y después de la lucha, me llamaron los oficiales de WWE y me dijeron, ‘Oye, Ivar, ¿te importaría quedarte y hacer cosas individuales mientras Erik está fuera?’ Yo dije, ‘Absolutamente'».