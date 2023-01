Leah Letson anuncia su retiro de las MMA

Leah Letson ha colgado los guantes. La peso pluma femenil de UFC anunció su retiro de MMA el lunes en una larga publicación de Instagram. Letson (5-2 MMA, 1-1 UFC), quien compitió más recientemente en noviembre de 2021, citó la pérdida de amor por el deporte, además de su naturaleza exigente, como las principales razones por las que decidió alejarse.

Letson compitió dos veces bajo la bandera de UFC. Hizo su debut con una victoria por decisión dividida sobre Julija Stoliarenko en The Ultimate Fighter 28 Finale en 2018. Después de batallas de salud con hipertiroidismo y depresión posterior , Letson regresó en 2021 cuando perdió por nocaut técnico ante la ex retadora al título de UFC Felicia Spencer en un tercer ronda por nocaut técnico en UFC Fight Night 197 .

Este par de actuaciones siguió a una carrera en “TUF 28”, cuando compitió en el torneo de peso pluma femenino. Letson derrotó a Bea Malecki en la primera ronda del grupo, pero perdió ante el eventual ganador Macy Chiasson en las semifinales.

A continuación se muestra la declaración de Letson anunciando su retiro de MMA:

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora,” -Eclesiastés 3:1-2

“Es con emociones encontradas que estoy anunciando mi #retiro oficial de MMA. Aunque es algo triste decir adiós al deporte que ha sido parte de mí durante tanto tiempo, es algo en lo que he estado pensando durante un tiempo y sé que debo hacerlo. Logré lo que me propuse lograr: llegué al escenario de #MMA más grande del mundo con #UFC. Incluso pude competir en el programa The Ultimate Fighter. En mi apogeo, ocupé el puesto número 9 en el mundo y estoy orgullosa de haber tenido una carrera exitosa. Sin embargo, es importante saber cuándo colgarlo. Para mí, ese momento es ahora.

“Cuando comencé en el deporte, tenía una pasión y un amor tan fuertes por las MMA que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para tener éxito. Después de años de entrenamiento excesivo, alimentación insuficiente y abuso emocional duradero, desarrollé problemas de salud tan graves que casi muero. Me tomó 3 años completos de extrema dedicación a las órdenes de mi médico e innumerables facturas médicas para recuperar mi salud. Pude superar y lograr no solo volver a un nivel normal de salud, sino que pude volver a ponerme en forma para pelear y soportar todo un campamento de pelea. Fue en ese momento que supe que me estaba quemando en el deporte, pero tenía que demostrarme a mí misma y al mundo que podía hacerlo. Hice. Después de 3 años de lucha, entré en la jaula con la ex contendiente al título y me defendí.

“Después de esa pelea, siento que no tengo nada más que probarme a mí misma, y lo más importante, simplemente no me encanta pelear como solía hacerlo. La pelea es tanto mental como física; por lo tanto, si ya no tienes la cabeza puesta, la pelea puede ser un deporte realmente peligroso. No tengo excusas. Las artes marciales siempre serán parte de lo que soy, pero ya no lucharé para ganarme la vida.

“Quiero agradecer a todos mis fans dedicados que me han apoyado durante tanto tiempo. Espero que sigas siguiéndome a mí y a mi historia. ¡Sé que Dios tiene grandes planes para mí!”.