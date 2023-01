Rocky Romero alaba el trolleo de Tony Khan a la WWE

“Creo que sólo hay lugar para un Khan en el negocio de la lucha libre. Soy yo, Tony Khan, no un estafador de Connecticut”. De esta manera habló Tony Khan de Nick Khan cuando pensó que la WWE estaba intentando alcanzar un acuerdo con New Japan Pro-Wrestling para impedir que la compañía japonesa trabajase con All Elite Wrestling. El presidente de esta aclaró además que “Era una promoción para mi propio programa, pero también estaba diciendo que si lees en Internet que New Japan no está trabajando con AEW, que van a trabajar con WWE, eso no es cierto porque AEW y New Japan tienen una relación muy fuerte. Aquí está la razón. Entonces lo expliqué. Había oído que Nick les había llamado y por eso lo hice”.

► Rocky Romero, Tony Khan y la WWE

Volvemos a hablar de aquello porque por ello le preguntaron a Rocky Romero en su reciente entrevista con Fightful. El luchador es uno de los responsables del acuerdo entre AEW y NJPW. Y asegura que le gustaron las palabras de Tony Khan. No solo las mismas sino en general cuando este trollea, se burla, juega, con la organizción McMahon.

“Es una de esas cosas geniales en la lucha libre. Obviamente, Tony es un tipo inteligente, se hace cargo del negocio de la lucha libre, y este fue su momento para trollear un poco, lo cual es divertido. Cuando llegas a ver a alguien con ese tipo de de estatus en la lucha libre, el dueño de AEW, trollear un poco a WWE, trollear un poco a Nick Khan, creo que todo es muy divertido y muy bueno. Honestamente, puede haber ayudado a Forbidden Door de alguna manera. Fue inteligente marketing por parte de Tony”.

¿Qué os parecen las palabras de Rocky Romero?