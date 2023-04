Las opciones de Belal Muhammad en UFC

Si Belal Muhammad no consigue una oportunidad por el título del peso welter, está abierto a buscar peleas divertidas en el peso medio.

Muhammad (22-3 MMA, 13-3 UFC) está invicto en sus últimos nueve combates, pero Colby Covington le ha pasado por encima como aspirante nº 1. Jorge Masvidal incluso podría haber estado en la carrera por una oportunidad si no hubiera perdido ante Gilbert Burns en el UFC 287 de este pasado sábado.

Así que si Muhammad no va a acercarse a una revancha con el campeón del peso welter Leon Edwards, está feliz de subir e ir a por rivales de la talla de Khamzat Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC).

“En ese momento, voy a subir a 185, sinceramente”, dijo Muhammad a los periodistas entre bastidores en el UFC 287. “Voy a ir a buscar a Chimaev de nuevo. Ha subido. Puedo pelear en 185, no me preocupa. Así que subiré, lo buscaré, (y) tal vez finalmente salga y juegue ese partido. Llegué a lo más alto en 170. (En) 185, haré lo mismo.

“Si no voy a conseguir una pelea por el título, dame las peleas que realmente me emocionan. Dame como un Sean Strickland – alguien que no me gusta, alguien que odio, que sería divertido para golpear en la boca “.

El presidente de la UFC, Dana White, planeó inicialmente emparejar a Muhammad con el ascendente contendiente Shavkat Rakhmonov a continuación, pero Muhammad no cree que tenga sentido tener que enfrentarse a otro prospecto invicto.

“Para mí, eso es retroceder otra vez“, dijo Muhammad. “Fui hacia atrás para luchar contra Sean Brady – un prospecto invicto que pensaban que era la próxima gran cosa, y había chicos por delante de mí que no tenían peleas.

“Ahora mismo, decían: ‘Sólo necesita ese gran nombre que le consiga ese puesto’, y estoy mirando a Kamaru Usman. Era el ex campeón, el tipo al que todos consideraban el GOAT de la división. Nada más que respeto, pero es como si ese fuera el nombre que finalmente me va a llevar a la cima … “