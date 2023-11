La lucha libre es un deporte lleno de emoción, drama y habilidades físicas impresionantes. A lo largo de esta década, hemos sido testigos de algunas de las apuestas más emocionantes y memorables en el mundo de la lucha libre. Desde combates épicos en los rincones más grandes del mundo hasta enfrentamientos históricos que han capturado la imaginación de los fanáticos, estas apuestas han dejado una marca indeleble en la industria de la lucha libre.

¿Cuáles son algunas de las mejores apuestas de lucha libre?

Desde que existen las apuestas, se ha buscado ir un paso más allá para que la emoción sea mayor y no sólo se vea el evento deportivo, sino que también se apuesta en él.

El top 3 de ranking de las mejores apuestas de lucha libre de esta década son:

1. WrestleMania XXX: The Undertaker vs. Brock Lesnar (2014)

En WrestleMania XXX, The Undertaker, quien tenía una racha invicta de 21 victorias en WrestleMania, se enfrentó a Brock Lesnar en un enfrentamiento que dejó al mundo de la lucha libre en shock. Brock Lesnar logró lo impensable al vencer a The Undertaker, poniendo fin a su histórica racha invicta en WrestleMania. Esta apuesta no solo sorprendió a los fanáticos, sino que también cambió el paisaje de la lucha libre, estableciendo a Lesnar como una fuerza dominante en la industria.

2. NJPW Dominion 6.9 (2018): Kenny Omega vs. Kazuchika Okada IV

La rivalidad entre Kenny Omega y Kazuchika Okada en la New Japan Pro-Wrestling (NJPW) es legendaria, y su cuarta lucha en Dominion 6.9 en 2018 es considerada por muchos como una de las mejores de todos los tiempos. En un combate de 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, Omega finalmente logró vencer a Okada y ganar el Campeonato Peso Pesado IWGP. Esta apuesta fue un espectáculo de habilidades técnicas, resistencia y narrativa emocionante, dejando una impresión duradera en los fanáticos de la lucha libre en todo el mundo.

3. AEW Revolution (2020): The Young Bucks vs. Kenny Omega y Hangman Page

En AEW Revolution 2020, se llevó a cabo un emocionante combate por los Campeonatos Mundiales de Parejas de la AEW. The Young Bucks se enfrentaron a la inusual pareja de Kenny Omega y Hangman Page en un enfrentamiento lleno de momentos intensos y emocionantes. Finalmente, Omega y Page lograron la victoria en una de las mejores luchas de parejas de la década.

Otras de las mejores apuestas son:

WrestleMania 31 (2015): Seth Rollins vs. Brock Lesnar vs. Roman Reigns

NXT TakeOver: New Orleans (2018): Johnny Gargano vs. Tommaso Ciampa (Unsanctioned Match)

AEW Double or Nothing (2019): Cody Rhodes vs. Dustin Rhodes

¿Cuál es el impacto de las apuestas en la industria de la lucha libre?

Estas apuestas no solo fueron momentos emocionantes para los fanáticos, sino que también tuvieron un impacto significativo en la industria de la lucha libre. La derrota de The Undertaker en WrestleMania XXX cambió la percepción de los invictos en los eventos de WrestleMania, mostrando que incluso las leyendas pueden ser derrotadas. La serie de luchas entre Omega y Okada en la NJPW llevó la lucha libre a nuevas alturas en términos de calidad técnica y narrativa, elevando el estándar para los combates en todo el mundo.

Por otro lado, el enfrentamiento en AEW Revolution entre The Young Bucks, Omega y Page destacó la capacidad de la AEW para crear momentos emocionantes y sorprendentes, consolidando su posición como una alternativa sólida en la industria.