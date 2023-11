Eddie Kingston acaba de retener el Campeonato de Peso Abierto STRONG ante Satoshi Kojima en NJPW Lonestar Shootout y ya tiene en su punto de mira a su siguiente oponente, en NJPW o AEW: Gabe Kidd. No ha salido de la nada sino que el joven luchador británico lo atacó después de su victoria. Así que tampoco quiere ningún perdón. Pero aunque así fuera con toda seguridad The Mad King no se lo iba a conceder. Y tras el evento le dedicó unas palabras.

► Eddie Kingston reta a Gabe Kidd

«Gabe, ¿preguntaste por qué tardaste tanto? ¿Por qué tuviste que hacer lo que hiciste esta noche? Es muy simple, Gabe. Tuviste que hacerlo porque yo no te creía. No creía que fueras parte del Bullet Club. No creía que fueras uno de los War Dogs, Gabe, porque pensé que estabas interpretando un papel, Gabriel. El Gabe que recuerdo nunca haría eso, pero bien. Bien, Gabe. Ahora eso me dan más ganas de destrozarte. Ahora firmaste en la línea punteada que te voy a atrapar.

«Gabe, felicidades. Realmente eres parte del Bullet Club y eres un War Dog. Felicidades, pero estás tratando con el perro callejero, compañero. Yonkers, Nueva York. 7:30. Crecimos con esto, baby. Gabe, mi cuello y hombro me duelen ahora. Quiero atraparte. Te atraparé. Ya sea en STRONG. Tal vez Gedo, tal vez tenga un poco de miedo, y venga a Japón. Tal vez me borre. ¿Quién sabe? O AEW. Gabe, cosechas lo que siembras en este mundo. Lo gracioso es que yo no siembro, yo cosecho.»

I’M NEXT UP‼️🏆 These lot wanna ignore me until I roll in and beat them up 😤 pic.twitter.com/LGEma7hHzi — GABE KIDD (@GabeKidd0115) November 11, 2023

Todavía no se sabe cuándo ambos luchadores podrían enfrentarse, pero recordemos que se acerca Wrestle Kingdom 18, así que quizá NJPW los reserve para su evento más importante del año. Mientras, Eddie Kingston va a exponer el Campeonato Mundial ROH que también tiene ante Dalton Castle en el próximo programa de Ring of Honor.