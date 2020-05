Como ha ocurrido y siempre va a ocurrir con tantos y tantos luchadores, las lesiones de Matt Hardy han afectado mucho su carrera. Pero de todas maneras ha conseguido convertirse en uno de los nombres más legendarios de la historia de la industria. Ahora se encuentra bien, aunque de nuevo su carrera está parcialmente detenida, en esta ocasión por culpa de la pandemia del coronavirus que está afectando a todo el mundo. Él continúa trabajando en AEW, pero no tanto ni con tanta relevancia como podría estar teniendo con las arenas repletas de fanáticos.

En espera de saber qué ocurre esta noche en Dynamite con el veterano luchador, continuamos hablando de sus lesiones. Esto después de que él mismo comentara lo siguiente a un fanático en Twitter que se pregunta cómo puede seguir caminando:

I honestly don’t know after doing this every night for 15+ years, @Unholydiver27 . I do know why I walk with a bit of a #BROKEN limp though.. https://t.co/r14pg2rLnl

Esperemos que nunca vuelva a tener que ausentarse de los encordados debido a una lesión, porque es realmente sorprendente que después de toda una vida dedicada a los mismos todavía pueda hacerlo. De hecho, esta noche tendrá un gran combate.

It's 6-man tag team action as The Young Bucks & @MATTHARDYBRAND face #PrivateParty & @JANELABABY tonight! Watch #AEWDynamite TONIGHT on @TNTDrama 8e/7c or https://t.co/GdI7QAsxEP for our International fans. #AEWonTNT @AEWonTNT pic.twitter.com/Z5nZPUyx0R

El dueño del "Universo Roto" unirá fuerzas con The Young Bucks para verse las caras con Joey Janela y Private Party. Aprovechando esta lucha, el mismo Hardy quiso recordar a todos aquel episodio de su serie en YouTube en el que fue visitado por los hermanos y empezó a quedar claro su firma con su actual empresa.

To celebrate the fact that I’m teaming with The #BucksOfYouth tonight on #AEWDynamite for the first time EVAH..

Let’s revisit the #FreeTheDELETE episode where The Bucks came to my aid & helped me rePROCURE my #BROKENBrilliance!@AEWonTNT @AEWrestling @MattJackson13 https://t.co/Sw2eaviq5c

— #BROKEN Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) May 27, 2020