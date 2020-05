Es realmente atrevido comparar a un luchador joven actual con una leyenda de la industria, pero es un tema habitual de conversación para los fanáticos y para los profesionales de la misma. Muchas veces se ha hablado de si tal o cual gladiador va a ser una nueva versión de este o aquel. Pero en realidad, hablando de WWE, nunca ha habido un nuevo Ric Flair, Shawn Michaels, Hulk Hogan, The Rock o John Cena. Precisamente este es uno de los grandes problemas en este momento del imperio de Vince McMahon, la imposibilidad para crear una nueva gran estrella.

► Matt Hardy elogia a Darby Allin

Es pronto para que esta conversación incluya a AEW, porque es una compañía demasiado joven. Y sus principales estrellas (Chris Jericho, Jon Moxley, Cody Rhodes o The Young Bucks) son reconocidas más bien por su paso por otras. Al menos de momento. Pero el tema ahora tiene relación con All Elite Wrestling porque de quien se habla es de Darby Allin, un luchador que no para de recibir elogios de todo el mundo.

Y ahora los recibe de Matt Hardy. Tanto es así que, en una reciente entrevista en The Wrestling Inc Daily, este compara a su compañero con Jeff Hardy.

"Ahora estoy viendo lo que Chris Jericho me dijo antes de venri a AEW. Hablo con Darby fuera de cámaras y veo muchas cosas de Jeff en él. Tiene el espíritu de si te gusta quién es bien y sino también. No le importa y no tiene miedo de nada. Me recuerda mucho a un joven Jeff Hardy".

Durante la charla, el veterano luchador también habló de cuando lo fans puedan volver a las arenas.