Lacey Evans trolea a los fans con supuesta cuenta de OnlyFans

La refinada Lacey Evans sorprendió a los fans de WWE en la tarde de ayer, cuando anunció con bombos y platillos a través de una publicación en Instagram que iba a vender contenido exclusivo, es decir, fotos en OnlyFans. Y decía que el link estaba en la descripción de su cuenta.

Rápidamente, miles de fans entraron a dicho link, que contiene los enlaces oficiales a su canal de YouTube, a su perfil en WWE Shop y hasta a una lista de cosas que desean que los fans le compren en Amazon y le regalen. Cuando el dieron click en OnlyFans, se llevaron una divertida sorpresa.

► Lacey Evans ilusiona a los fans con su OnlyFans

El enlace redirigía a una imagen en donde aparece un dibujo en representación de Jesús, y el mensaje: «Solo para que sepas… Estoy decepcionado de ti».

Muchos fans se rieron y otros cuantos le pidieron que hiciera realidad el tener una cuenta en OnlyFans, sin embargo, hay que recordar que esto no es posible porque WWE está orientada a los niños pequeños, por lo que no quieren verse asociados con esta clase de contenidos.

De hecho, a Scarlett Bordeaux se le permitió tener abierto su OnlyFans solo por un mes después de que regresó a la empresa en agosto pasado. Esto, con el objetivo de que pudiera cumplir compromisos adquiridos con fans que compraban sus fotos en lencería o haciendo cosplays de personames reconocidos de anime.

Con respecto a Evans, regresó después de Money in the Bank 2022 a WWE a inicios de septiembre tras superar una lesión cuyo origen no trascendió, sin embargo, desde el 23 de ese mes no ha vuelto a luchar. Se desconoce el motivo, pero bien podría ser que Triple H no tiene planes creativos para ella en este momento, o que sufrió una nueva lesión.