Roman Reigns revela qué dijo Bray Wyatt en una promo que lo enojó

En 2015, el Roman Reigns al estilo The Shield y el Bray Wyatt original, entraron en una rivalidad que los fanáticos apreciaron muy bien desde el principio, cuando Wyatt atacó a Reigns y le evitó ganar el Maletín de Money in the Bank.

Ambos lucharon entre sí en múltiples ocasiones, pues estelarizaron eventos en vivo por todo el mundo, teniendo tanto luchas normales en mano a mano como luchas con estipulación de pelea callejera. Pero, lo mejor, era las habilidades de Wyatt al micrófono.

► Cuando Bray Wyatt hizo una promo muy personal que no gustó a Roman Reigns

Durante la rivalidad, ambos se dijeron cosas, pero lo que no le gustó a Roman Reigns fue el que el antes The Fiend nombró a su hija en una de sus promos. Así se lo dijo a Sam Roberts en la más reciente edición de su podcast. Estas fueron sus declaraciones:

«Al principio, lo aprobé porque en una viñeta de Bray iba a salir una foto mía y de mi mía. La foto no era una foto familiar, que tuviera en mi casa, ni una foto privada, ni una selfie de Joelle y yo. No. La foto salió de un comercial promocional que hicimos.

«Esa foto estuvo en los centros comerciales. Probablemente, todavía puedas verla en mi Twitter, por lo que, inicialmente, estaba de acuerdo con utilizar la foto en la rivalidad. Después de eso, no hablamos mucho del tema. Fue un intento de hacer algo que sacara chispa a los fans, que los encendiera.

«Pero, demasiado es demasiado y creo que fuimos capaces de poder poner una línea para no pasarnos de esa línea y pudimos rápidamente volver a enfocar la rivalidad hacia el mundo de la lucha libre profesional. Fue una idea que se nos trajo a nosotros y no profundizamos demasiado en esa situación de la vida real».

A continuación, el video con el momento en el que Wyatt se burla de Reigns y de su hija por tomar tacitas de té, pues muestra una foto on este preciso momento, y canta la canción «Soy una pequeña tetera», lo cual fue algo que no le gustó a Reigns.