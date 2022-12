¿La venta de la WWE es más probable tras el retiro de Vince McMahon?

Tantas veces se ha hablado de la posibilidad de que la WWE fuera vendida… La cuestión ahora es si esto es más probable que suceda dado que Vince McMahon se ha retirado. Podría pensarse que los interesados en comprar la compañía verán con mejores ojos esa opción siendo Triple H quien está al mando de las decisiones creativas, alguien mucho más… mucho menos… vamos a dejarlo ahí. También sería lo suyo que esos mismos pretendientes estuvieran esperando a ver cómo sigue funcionando la organización bajo su nuevo régimen. Es más, incluso esperando que vaya mal para poder adquirirla a un precio menor. Esto último no está pasando, es más, la World Wrestling Entertainment sigue funcionando de maravilla si el antiguo mandamás.

► La venta de la WWE, ¿más probable ahora?

Antiguo mandamás, vamos a seguir por ese camino. El patriarca de los McMahon ya no es el jefe creativo, no obstante, él sigue siendo el accionista mayoritario, por lo que diríamos que la venta de la WWE es tan probable como lo era antes. No obstante, Eric Bischoff no estaría de acuerdo con esta afirmación, pues, en su reciente entrevista con Scott Fishman, apunta justamente lo contrario, que ahora existe una posibilidad mayor de que la venta suceda debido a la situación de su antaño jefe. Aunque no lo tiene del todo claro.

“Diría que en este momento es más plausible para mí que la WWE venda porque Vince McMahon ya no está, al menos visiblemente, en la imagen.

«Todavía está en la imagen como accionista mayoritario, y ¿adivinen qué? Todavía puede decir que no. Es su empresa. Es posible, aunque Vince no sea el director ejecutivo ni el presidente, que Vince pueda intensificar y evitar una venta.

«Tiene sentido, por eso la gente sigue hablando de eso… Puedes hacer una historia realmente sólida para NBC, Fox o, en algún momento, Disney… pero tiene sentido. Mientras tenga sentido y la gente continúe proyectándolo, probablemente sucederá. Aunque no lo sé».

¿Estáis de acuerdo con Eric Bischoff? ¿Pensáis que la WWE será vendida?