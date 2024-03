La recuperación de MJF avanza más lenta de lo previsto

No, pese a todos los rumores de redes sociales, MJF no estará llegando a WWE. Y aunque no ha sido anunciado de forma oficial, lo que se cree en el mundo de la lucha libre profesional es que MJF firmó una extensión de su contrato con AEW en agosto de 2023.

La misma sería por varios años y le daría una gran cantidad de dinero, mucho mayor al dinero que WWE le podría ofrecer, como ha sido el caso recientemente con Mercedes Moné, Will Ospreay y Kazuchika Okada. Ahora, se ha podido saber que si regreso a AEW no se ha dado, y no se daría pronto, como consecuencia de que su rehabilitación física luego no avanza tan rápido como se esperaba. Estas fueron sus declaraciones:

► MJF no se ha recuperado del todo de su lesión en uno de sus hombros

«Aun en proceso de recuperación, sé que algunas cosas estaban progresando más lentamente de lo que anticipaban, pero de todos modos siempre estaba planeado que tomara un tiempo libre, según entendí. No sé si eso fue una vez que comenzó la lesión, pero quedó claro un mes antes de ese evento de pago, Worlds End, que iba a tener un tiempo bastante prolongado fuera».

Recordemos que MJF se desgarró el lábrum de uno de sus hombros, por lo que, hasta enero de 2024, se creía que MJF estaba debatiendo entre tratar de recuperarse con rehabilitación física o someterse a cirugía. No se sabe qué pasó al fin, pero Dave Meltzer aseguró que la última idea que rondaba en la cabeza de MJF, supuestamente, era la de pasar por el quirófano. MJF mantiene un gran hermetismo de este tema.