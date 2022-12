La razón por la que Larissa Pacheco no regresaría a UFC

Larissa Pacheco, ganadora del torneo femenino de peso ligero de la PFL en 2022, parece que no tiene intenciones de regresar a la UFC a tenor de algunas declaraciones recientes.

En lo que podría considerarse la mayor sorpresa de 2022, Kayla Harrison sufrió la primera derrota de su carrera a manos de Larissa Pacheco en PFL 10 el mes pasado. Pacheco obtuvo una victoria por decisión unánime después de haber perdido ante Harrison en dos ocasiones anteriores, incluida la final del peso ligero hace tres años.

Este año la historia fue diferente, con un final sorprendente, ya que Harrison, a la que muchos han estado llamando a dar el salto a la UFC, perdió a pesar de ser la gran favorita que llegaba al combate. Teniendo esto en cuenta, ¿significa eso que es Pacheco quien debería fichar por la UFC tras ganar el campeonato de la PFL?

«Hablo de ello como una cosa de peso, no una falta de profesionalismo y yo no querer cortar, pero sólo sobre la base de mi estructura», dijo Pacheco a MMA Mania recientemente acerca de su carrera UFC. «Soy alta, tengo una estructura grande, así que reducirme tanto no me funcionó. Siento que en 155 he encontrado mi sitio y puedo mostrar todas mis habilidades. Y es sólo habilidades. No hay factor peso. Ahí se ve mi máximo rendimiento».

Dado que la UFC no cuenta con una división femenina de peso ligero (y algunos dirían que tampoco de peso pluma), esto significa que lo más probable es que Pacheco se quede en la PFL. Su voluntad de ofrecer a Kayla Harrison la revancha el año que viene no hace sino apoyar sus planes de permanecer en la PFL al menos en un futuro próximo.

Pacheco también ha expresado su disposición a participar en superpeleas contra rivales de la talla de Cris Cyborg. Si eso ocurriera, lo más probable es que tuviera lugar en 145 libras, ya que Cyborg nunca ha competido en el peso ligero.