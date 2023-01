La promesa que hace Anthony Smith

Anthony Smith no ha sido indulgente con los luchadores que fallan el corte de peso, y no va a empezar ahora que él mismo se ha encontrado en el lado equivocado de la balanza.

El ex aspirante al título semicompleto de la UFC no se presentó a la pelea por el título vacante entre Jamahal Hill y Glover Teixeira el pasado sábado en el evento estelar del UFC 283. Sus servicios no eran necesarios. Sus servicios no fueron necesarios. Tanto Hill como Teixeira hicieron el peso y lucharon como estaba previsto. Hill ganó el título por decisión unánime.

Smith (36-17 MMA, 11-7 UFC) llegó cuatro libras por encima del límite de 205 libras el viernes en Río de Janeiro. “Lionheart” aseguró a los aficionados que hizo todo lo posible para llegar al peso, pero las cosas no funcionaron.

“No fue por falta de esfuerzo“, dijo Smith en el podcast “Believe You Me” de Michael Bisping. “No fue por falta de esfuerzo. Me pasé 48 horas seguidas cortando peso. No fue por falta de esfuerzo. Nadie me vio en la báscula como si tuviera que perder 20 libras más. Estuve cerca, pero no lo suficiente, y no volverá a ocurrir.

“Seré el primero en subirme a la báscula en mi próximo combate. Y no soy un perdedor de peso en serie. Ocurre. No fue a propósito”.

Smith no va a poner ninguna excusa, pero sí dijo que los aficionados no son conscientes de las muchas cosas que pasan entre bastidores.