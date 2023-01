La invitación que Hill le hace a Alex Pereira

El recién coronado campeón de peso semicompleto de la UFC, Alex Pereira, tuvo que ver cómo su viejo amigo, entrenador y mentor, Glover Teixeira, era destrozado por el artista del nocaut de las 205 libras Jamahal Hill en la pelea estelar del UFC 283 de pago por evento (PPV) el pasado fin de semana en Río de Janeiro, Brasil.

¿Aplazará “Poatan” su primera defensa del título de peso medio para buscar la revancha?

“Había lanzado una conjetura por ahí de que iba a ser Jamahal Hill contra Pereira”, dijo el ex peso medio de la UFC y analista a tiempo parcial Chael Sonnen a su audiencia de YouTube. “Pereira ya no quiere hacer 185, su asunto con Israel Adesanya está arreglado, Glover Teixeira dejó 205, allá vamos. Pero no quiero que te pierdas el punto. El punto no es juntar a Pereira y Jamahal Hill. Eso es algo que se hace mientras tanto, como juntar a Jamahal Hill y Glover. Lo que intentas hacer es juntar a Pereira con (Jiri) Prochazka“.

Pereira tenía previsto defender su título de peso medio contra Adesanya -o quizás contra el ex campeón Robert Whittaker- en algún momento de los próximos meses; sin embargo, la promoción no parece tener mucha prisa por firmar ninguno de los dos combates. Independientemente de la dirección que tomen los casamenteros, no parece que Hill vaya a perder el sueño por ello.



“Me han dicho que podría subir [al semicompleto]”, declaró Hill a Middle Easy. “¡Adelante, muchacho! Cuando él lo decida. Oh, sí, puedo subir y joderle. Vamos, chico, todo ese humo. Estuve allí [en Nueva York], vi [UFC 281] en directo. Todo el respeto a Izzy, pero voy a noquear a Pereira“.

Prochazka, que dejó vacante su título de semipesado tras sufrir una importante lesión, tiene previsto regresar al octágono este verano.