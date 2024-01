«Recibo mensajes de mucha gente que quiere verme enfrentándome a Sting. En cuanto a Sting y la posibilidad de tener una lucha, creo que Darby Allin debería estar involucrado de alguna manera. Absolutamente. Si no es así, me parecería extraño«. Esto comentaba no hace mucho MJF. Probablemente, él no esté involucrado directamente en la lucha de retiro de Sting habida cuenta de que no han compartido ninguna historia en AEW. No obstante, si así fuera, seguro que sería interesante.

► «La lucha final de Sting será de parejas»

Como también si en vez de tener un mano a mano en realidad The Icon disputa un combate de equipos, en el que, volviendo a aquellas palabras, podría unir fuerzas a Darby Allin contra un equipo que quedaría por revelarse. O a Ric Flair, aunque no está claro que The Nature Boy vaya a calzarse de nuevo las botas en AEW.

Dicho esto, Matt Hardy considera que Sting va a decir adiós en un enfrentamiendo de duplas y no en uno individual, como señala en The Extreme Life of Matt Hardy.

«No estoy seguro. Podría imaginarme a Sting y Darby enfrentándose en una lucha individual en Revolution. Casi siento que debería ser Sting y Darby juntos. Incluso podría visualizar a Sting y Darby ganando los títulos en pareja y quizás perdiéndolos en esa última lucha. No sé, hay varias formas en que podría desarrollarse. Creo que es algo que Sting estaría dispuesto a hacer. No lo sé. Mi presentimiento me dice que su lucha en Revolution será una lucha por equipos. Mi instinto me dice que no será una lucha individual».

El copresentador de pódcast, Jon Alba, mencionó que siente que Allin tendría que ser el oponente de Sting si este disputa un mano a mano.

«Creo que sí. Siento que es la lucha más lógica para poner fin a las cosas, ya que ha sido su mentor desde el primer día».