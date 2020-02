►La lesión de Kalisto lo aleja del ring por tiempo indefinido

Después de muchas polémicas donde han estado involucradas diversas Superestrellas de WWE, Kalisto renovó contrato con WWE, dejando atrás los rumores de una posible salida de WWE. Al menos por ahora, la superestrella de ascendencia mexicana está contenta en la compañía.

Durante el último episodio de Friday Night SmackDown, Los miembros Lucha House Party participó en una lucha de cuatro esquinas que sirvió para definir a la pareja retadora número uno al Campeonato que está en poder de The New Day. Los enmascarados tuvieron una buena actuación en el encuentro, pero no les bastó para alzarse con la victoria, la cual cayó en manos de la pareja de The Miz y John Morrison.

En aquella lucha, participaron Gran Metalik y Lince Dorado por los enmascarados sin señales de Kalisto, quien generalmente suele acompañarlos al borde del ring cuando disputan un encuentro. Ahora ya sabemos el motivo de su ausencia.

De acuerdo a varias fuentes, el miembro de Lucha House Party sufrió una separación en el hombro que no requiere cirugía en este momento. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo estará fuera del ring.

Si bien no tenemos confirmación oficial de cuándo ocurrió la lesión, parecería que esta sucedió durante un evento en vivo en el Staples Center en diciembre. El encuentro entre Lucha House Party contra The Revival terminó abruptamente y Kalisto fue revisado por el equipo médico de la WWE después.

Good pal and friend of the podcast, Qwegg from Cali, sent this to us. From a house show, it looks like Kalisto got injured. “Revival hit a quick pin and then the wrong music played, ref threw up the x.” #WWE pic.twitter.com/xesRsgRelf

— Offended Podcast (@OffendedPod) December 31, 2019