Así se siente LA Knight por haber sido el último rival de Bray Wyatt

Bray Wyatt regresó a la WWE el 8 de octubre de 2022, al cierre del evento premium Extreme Rules. Su rival de turno fue LA Knight, con quien sostuvo una rivalidad que culminó en un combate combate Mountain Dew Pitch Black, en la edición 2023 de Royal Rumble.

Esa fue la última vez que se le vio en una lucha televisada, puesto que se retiró de pantalla por problemas de salud que en agosto de 2023 acabaron con su vida.

► Esto piensa LA Knight de haber sido el último rival de Bray Wyatt.

Baby Huey entrevistó a Knight en su pódcast «In The Kliq», la charla dedicó algunos minutos a qué pensaba de haber sido el último rival de Wyatt.

»No lo pienso demasiado porque es algo extraño de considerar. Se celebrar, supongo, de una manera rara. Ojalá no hubiera sido su última lucha, eso puedo decir. Creo que eso es realmente más como lo pienso

»Al mismo tiempo, fue una experiencia que tenía que aprovechar, y no sé si era en realidad una oportunidad. Creo que solo se pensaba que aquí hay un tipo que puede manejarse en esta situación y ayudar a poner el foco en Bray y traerlo de vuelta, como lo hice. Pero al mismo tiempo intenté destacarme tanto como pude.

»Si me daban 30 segundos, si me daban dos minutos, no importa cuánto tiempo tuviera en esa pantalla de televisión, Dios mío, iba a causar un impacto. Dios mío, iba a hacer mucho ruido y eso es exactamente lo que hice. Así que en ese sentido, estoy muy agradecido por eso».

Como dato anecdótico: Después de enfrentarse en Royal Rumble, Knight y Wyatt extendieron su rivalidad en luchas no televisadas de la WWE, siendo su último encuentro una lucha callejera con las luces apagadas en un evento en Rockford, Illinois, el 26 de febrero de 2023.

A continuación te dejamos el vídeo de la mencionada entrevista, donde puedes escuchar a Knight diciendo lo que mencionamos líneas atrás.