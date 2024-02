Big E recuerda los extraños tiempos sin fans en WWE

¿Cómo recordamos la época en que WWE realiza sus programas y Premium Live Events sin fanáticos presentes en la arena? Es un tiempo que siempre recordaremos y que luchadores como Drew McIntyre mantienen en el presente de alguna manera con el sueño de ser nuevamente Campeón WWE pero esta vez delante de la gente; es imposible no empatizar con él, por villano que sea, cuando recordamos que la mayor victoria de su carrera -para ganar el título contra Brock Lesnar en WrestleMania 36- fue en completo silencio.

Hoy nos acordamos de entonces a través de las recientes declaraciones de Big E en The Sarah O’Connell Show acerca de cómo era trabajar en una WWE sin fans. El fortachón hace referencia al ThunderDome, donde sí había público de manera digital con pantallas colocadas en la arena y con cada uno aportando su granito de arena para crear una suerte de ambiente desde su casa; se dieron todo tipo de situaciones, como personas que ponían una imagen de Chris Benoit o todo tipo de mensajes durante los shows.

«La atmósfera era muy extraña. Realmente, la base de nuestra industria, de nuestro negocio, es la interacción con la audiencia. Puedes tener una lucha de una hora, pero si nadie emite un sonido, si todos están sentados sin reaccionar, has fracasado. Eso es lo que siempre nos han enseñado como luchadores profesionales.

«Se trata de involucrar a la multitud, de hacer que aplaudan. Se trata de hacer que abucheen. Ahora, nos encontramos en este entorno donde eso no es posible. Solo tenemos pantallas frente a nosotros, y además, también estamos preocupados por el COVID, que está devastando al mundo. Fue una época muy interesante.»

Es interesante recordar también que Big E fue Campeón Intercontiental en el ThunderDome:

NEW Intercontinental Champion @WWEBigE squares off with King @BaronCorbinWWE this Friday on #SmackDown. Plus, how will Universal Champion @WWERomanReigns decide to ring in 2021? pic.twitter.com/0Zc3WdqXxL

— WWE (@WWE) December 29, 2020