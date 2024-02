LA Knight detalla su experiencia de luchar contra Ivar

En el reciente Monday Night Raw, LA Knight derrotó a Ivar para clasificarse para la lucha de seis hombres en el Elimination Chamber varonil que se llevará a cabo en el evento del mismo nombre en Australia este 24 de febrero. LA Knight acompañará a Randy Orton, Drew McIntyre, Bobby Lashley y otras dos Superestrellas por definir, quienes buscarán convertirse en el nuevo retador de Seth Rollins en WrestleMania 40.

► LA Knight ya piensa en Elimination Chamber 2024

LA Knight estuvo presente en el reciente WWE The Bump, donde habló sobre su reciente combate contra Ivar el pasado lunes. Durante este encuentro, una de las maniobras que llamó la atención fue un superplex de LA Knight sobre el ex campeón en parejas desde la cuerda superior y el hombre del «Yeah» explicó cómo pudo llevar a cabo esta maniobra.

«¿Qué es? ¿Unos 180 kilogramos acaban de ser arrojadas desde arriba? Así que me sorprende que el ring se haya sostenido en ese punto. Eso justo a, puedes ver el precio que me costó la espalda. Boom. Pensé que lo teníamos ahí. Mira, este es el trato: un tipo grande volando así no debería estar sucediendo (el intento de Moonsault de Ivar). Pero la conclusión es esta: ¿gran rollo en el que estaba? Bueno, ese gran rollo se detiene allí mismo, estilo BFT«.

Como apuntábamos, LA Knight buscará convertirse en el nuevo retador de Seth Rollins en Elimination Chamber, y aún faltan dos nombres por definirse para la lucha dentro de la cámara de la eliminación, los cuales saldrán de los emparejamientos entre Dominik Mysterio contra Kevin Owens y el de Logan Paul contra The Miz, que tendrán lugar este fin de semana.