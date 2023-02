La ‘esperanza’ de Spivac en pelea contra Lewis

Serghei Spivac dice que no es la persona a la que acudir para saber por qué su pelea estelar de noviembre con Derrick Lewis fue cancelada a mitad del evento.

Spivac (15-3 MMA, 6-3 UFC), que se enfrenta a Lewis (26-10 MMA, 17-8 UFC) en el combate que se reanudará el sábado en UFC Fight Night 218, que tendrá lugar en el UFC Apex y se retransmitirá en ESPN+, dice que le dieron muchas versiones de la historia detrás de la retirada tardía de Lewis, por lo que no está seguro de cuál es la correcta.

Sin embargo, tampoco parece importarle mucho. Está contento de que la UFC haya vuelto a organizar la pelea y le haya dado la oportunidad, y ahí es donde se detiene su atención sobre la situación.

“Me enteré de que la pelea se había cancelado unos 10 minutos antes de salir de mi habitación de hotel“, dijo Spivac a los periodistas a través de un intérprete durante el día de prensa del UFC Fight Night 218 del miércoles. “Hay muchas cosas que me dijeron, pero él es el único que sabe la verdad, así que no me molesté por eso“.

Spivac dijo que no sintió ninguna emoción cuando le llegó la noticia de la cancelación del combate. Dijo que le deseaba a Lewis “nada más que lo mejor”, y que esperaba seguir adelante con su carrera.

El peso pesado moldavo también dijo que no le preocupa que la historia pueda repetirse y el combate del sábado no se celebre. Está planeando que así sea, y cuando esté en el octágono, luchará duro para que le levanten la mano.

“Tengo muchas esperanzas de ganar esta pelea“, dijo Spivac.