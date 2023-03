La diferencia entre Jamahal Hill y Francis Ngannou

Jamahal Hill respeta a Francis Ngannou por haber utilizado anteriormente su condición de campeón para desafiar a la UFC, pero “Sweet Dreams” no cree que él fuera capaz de hacer lo mismo en esta etapa actual de su carrera.

“Sweet Dreams” ya tiene retadores en fila, incluso en esta etapa temprana de su reinado por el título, y durante una reciente aparición en el podcast Point Forward se le preguntó si tiene la intención de utilizar su condición de campeón para hacer frente a los derechos del luchador de la forma en que Ngannou intentó hacerlo anteriormente.

“Sí, por ahora sólo estoy construyendo puentes”, respondió Hill. “¿Sabes lo que estoy diciendo? Yo no soy nadie así. Realmente me gusta – independientemente de cualquier cosa, independientemente de la confianza que tengo en mí mismo dentro de la jaula, yo no soy nadie como ese hermano … Sólo soy otro hijo de p*ta, de verdad … Así que no salgo pensando como – incluso como la influencia, como ahora me estoy dando cuenta bien, como la influencia y lo que sea, cosas por el estilo, ¿sabes? Pero para mí, sólo soy yo. Eso es todo lo que sé ser, eso es todo lo que sé. Así que eso es realmente todo lo que soy”.

Hill continuó diciendo que está abierto a tener discusiones sobre temas como una paga más sustancial y el seguro, pero para hacer realmente una posición para cualquier cosa que él siente que necesitaría el apoyo de sus compañeros luchadores.

“Podría hablar con algunas personas, pero no sé hasta qué punto me van a escuchar, así que, en general, en lo que respecta a los luchadores, intento mantener la calma. Que todo el mundo hable, ya sabes que estoy abierto. Soy una persona abierta, así que podemos hablar de cualquier cosa. Hablo con los luchadores sobre eso, hablo con ellos sobre pan como eso. Creo que lo principal que tiene que suceder en cierta medida para nosotros los luchadores, como la cosa de la paga y todas esas cosas para cambiar. Los luchadores van a tener que unirse, hasta cierto punto“.