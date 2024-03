La decepción de Donn Davis con Kayla Harrison

El fundador de la PFL, Donn Davis, habló recientemente de la sorprendente marcha de Kayla Harrison.

Harrison disfrutó de una larga racha de dominio en la división de peso ligero femenino de la PFL. Sin embargo, su dominio se interrumpió en noviembre de 2022, cuando perdió por decisión unánime ante Larissa Pachedo.

Desde entonces, la medallista de oro olímpica sólo ha luchado una vez, superando a Aspen Ladd en el campeonato del pasado noviembre. Ahora mismo, Harrison se prepara para su debut en la UFC frente a Holly Holm en UFC 300.

► Sólo puedo especular»: Davis habla de la separación entre PFL y Harrison

Durante una reciente aparición en The MMA Hour with Ariel Helwani, Donn Davis fue preguntado por Ariel Helwani sobre la inesperada salida de Harrison de la PFL. A pesar de llevarse bien con la ex judoka, Davis reveló que sabía poco acerca de la situación general que la llevó a abandonar el barco.

Davis decidió evitar especular sobre lo sucedido. En el camino, también tuvo una rápida oportunidad en el CEO de la UFC, Dana White, que se ha hecho famoso por criticar a los luchadores que abandonan la UFC en circunstancias menos que ideales.

«Hablé con Kayla«, dijo Davis. «Y creo que Kayla y yo tenemos una muy buena relación, y no lo sé. Así que sólo puedo especular, y realmente no me gusta especular sobre cosas que tienen que ver con otras personas«. Así que uno: No lo sé, y dos: Estoy decepcionado»

«Por lo tanto, creo que, a diferencia de Dana, cuando habla de otros luchadores, tiende a ser negativo si se van, tiende a ser negativo si no hacen lo que la UFC quiere que hagan. Aquí, estoy decepcionado. La PFL, en seis años, nunca ha perdido a un luchador».

Ni que decir tiene que la tan esperada guerra entre Harrison y la campeona del peso pluma femenino de Bellator, Cris Cyborg, es ahora improbable que llegue a producirse.